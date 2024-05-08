В Харькове вернули на место большой флаг Украины

После улучшения погоды в Харькове на главном флагштоке заменили уменьшенное полотнище на полноценное.

«После улучшения погоды работники СКП «Харьковзеленстрой» заменили меньшее полотнище на главном флагштоке города на большой флаг», — проинформировала пресс-служба Харьковского горсовета.

7 мая в мэрии информировали, что в Харькове из-за ветра заменили флаг на главном флагштоке на меньший по размеру. Сработав на упреждение, коммунальщики спасли полотнище, так как погода в городе, как и прогнозировали синоптики, резко ухудшилась: был шквальный ветер, гроза и местами — град.