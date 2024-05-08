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В Харькове вернули на место большой флаг Украины

Общество 10:18   08.05.2024
Оксана Горун
В Харькове вернули на место большой флаг Украины Фото: пресс-служба ХГС

После улучшения погоды в Харькове на главном флагштоке заменили уменьшенное полотнище на полноценное.

«После улучшения погоды работники СКП «Харьковзеленстрой» заменили меньшее полотнище на главном флагштоке города на большой флаг», — проинформировала пресс-служба Харьковского горсовета.

7 мая в мэрии информировали, что в Харькове из-за ветра заменили флаг на главном флагштоке на меньший по размеру. Сработав на упреждение, коммунальщики спасли полотнище, так как погода в городе, как и прогнозировали синоптики, резко ухудшилась: был шквальный ветер, гроза и местами — град.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 8 мая 2024 в 10:18;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После улучшения погоды в Харькове на главном флагштоке заменили уменьшенное полотнище на полноценное".