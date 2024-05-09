Росіяни вдарили по Дергачах БпЛА типу «Ланцет» – Задоренко

Армія РФ вдарила по місту Дергачі на Харківщині безпілотником, попередньо, типу «Ланцет», повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

Він також зазначив, що загроза повторних ударів – висока. Тож закликав жителів залишатись в укриттях.

Нагадаємо, про те, що окупанти завдають ударів по Дергачах, начальник місцевої МВА В’ячеслав Задоренко повідомляв близько 14:15.