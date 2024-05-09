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Росіяни вдарили по Дергачах БпЛА типу «Ланцет» – Задоренко

Події 14:28   09.05.2024
Вікторія Яковенко
Росіяни вдарили по Дергачах БпЛА типу «Ланцет» – Задоренко

Армія РФ вдарила по місту Дергачі на Харківщині безпілотником, попередньо, типу «Ланцет», повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

Він також зазначив, що загроза повторних ударів – висока. Тож закликав жителів залишатись в укриттях.

Нагадаємо, про те, що окупанти завдають ударів по Дергачах, начальник місцевої МВА В’ячеслав Задоренко повідомляв близько 14:15.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Травня 2024 в 14:28;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ вдарила по місту Дергачі на Харківщині безпілотником, попередньо, типу «Ланцет», повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.".