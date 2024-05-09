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Россияне ударили по Дергачам БпЛА типа «Ланцет» — Задоренко

Происшествия 14:28   09.05.2024
Виктория Яковенко
Россияне ударили по Дергачам БпЛА типа «Ланцет» — Задоренко

Армия РФ ударила по городу Дергачи на Харьковщине беспилотником, предварительно типа «Ланцет», сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

Он также отметил, что угроза повторных ударов – высока. Поэтому он призвал жителей оставаться в укрытиях.

Напомним, о том, что оккупанты наносят удары по Дергачам начальник местной ГВА Вячеслав Задоренко сообщал около 14:15.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 9 мая 2024 в 14:28;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ ударила по городу Дергачи на Харьковщине беспилотником, предварительно типа «Ланцет», сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.".