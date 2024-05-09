Россияне ударили по Дергачам БпЛА типа «Ланцет» — Задоренко
Армия РФ ударила по городу Дергачи на Харьковщине беспилотником, предварительно типа «Ланцет», сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.
Он также отметил, что угроза повторных ударов – высока. Поэтому он призвал жителей оставаться в укрытиях.
Напомним, о том, что оккупанты наносят удары по Дергачам начальник местной ГВА Вячеслав Задоренко сообщал около 14:15.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Дергачи, ланцет, удар, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 9 мая 2024 в 14:28;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ ударила по городу Дергачи на Харьковщине беспилотником, предварительно типа «Ланцет», сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.".