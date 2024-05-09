Россияне ударили по Дергачам БпЛА типа «Ланцет» — Задоренко

Армия РФ ударила по городу Дергачи на Харьковщине беспилотником, предварительно типа «Ланцет», сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

Он также отметил, что угроза повторных ударов – высока. Поэтому он призвал жителей оставаться в укрытиях.

Напомним, о том, что оккупанты наносят удары по Дергачам начальник местной ГВА Вячеслав Задоренко сообщал около 14:15.