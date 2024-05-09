ДТП на Харківщині: автівки розбиті, один із двох постраждалих важкий (фото)
Двоє людей постраждали внаслідок ДТП у Чугуївському районі Харківської області близько 16-ї години 9 травня.
Дорогу «Чугуїв-Мілове» не поділили автомобілі «ВАЗ 2109» та «Mitsubishi». За попередніми даними, «дев’ятка» не надала іномарці перевагу в русі, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.
35-річного водія ВАЗу ушпиталили у тяжкому стані. Також до лікарні доправили 44-річного пасажира Mitsubishi.
Після встановлення всіх обставин ДТП правоохоронці дадуть правову кваліфікацію події.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Травня 2024 в 21:07;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двоє людей постраждали внаслідок ДТП у Чугуївському районі Харківської області близько 16-ї години 9 травня".