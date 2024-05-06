Live
  • Пн 06.05.2024
  • Харків  +23°С
  • USD 39.4
  • EUR 42.34

П’яний водій у Харкові скоїв ДТП і втік: копи знайшли порушника (фото)

Суспільство 15:55   06.05.2024
Вікторія Яковенко
П’яний водій у Харкові скоїв ДТП і втік: копи знайшли порушника (фото) Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області

У Харкові правоохоронці розшукали чоловіка, який напідпитку скоїв ДТП та втік.

Як розповіли в Управлінні патрульної поліції в Харківській області, вчора ввечері отримали виклик про ДТП на вулиці Леся Сердюка. Поліцейські встановили, що водій автомобіля «Ford» здійснив зіткнення, після чого поїхав у невідомому напрямку.

Інспектори передали опис автомобіля у радіоефір та розпочали пошук.

«Як результат, на вулиці Академіка Павлова, поліцейські помітили та зупинили схоже авто, у якого були характерні пошкодження. Водій мав ознаки алкогольного сп’яніння. Інспектори запропонували громадянину пройти відповідний огляд, на що він погодився», – додали патрульні.

Водій пройшов огляд за допомогою приладу «Drager», той показав 2,45 проміле. З таким результатом водій був не згоден, а на пропозицію пройти повторний огляд у медичному закладі відмовився.

Патрульні відсторонили водія від керування та склали на нього адміністративні протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП), ч.4 ст. 122 (Залишення місця ДТП) та ч.1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп‘яніння) КУпАП. Матеріали передадуть до суду.

02
Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області

Читайте також: 15-річний пасажир загинув в ДТП на Харківщині: водій їхав п’яним за кермом

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
П’яний водій у Харкові скоїв ДТП і втік: копи знайшли порушника (фото)
П’яний водій у Харкові скоїв ДТП і втік: копи знайшли порушника (фото)
06.05.2024, 15:55
«Захоплення Козачої Лопані – можливо» – Коваленко про «наступ на Харків»
«Захоплення Козачої Лопані – можливо» – Коваленко про «наступ на Харків»
06.05.2024, 14:56
Шість будинків у Харкові – без газу через обстріли РФ
Шість будинків у Харкові – без газу через обстріли РФ
06.05.2024, 15:17
У Золочеві відновили світло після обстрілів: наслідки «прильотів» (фото)
У Золочеві відновили світло після обстрілів: наслідки «прильотів» (фото)
06.05.2024, 14:19
Шквали, грози і град: синоптики попередили про небезпечну погоду на Харківщині
Шквали, грози і град: синоптики попередили про небезпечну погоду на Харківщині
06.05.2024, 13:40
50 будинків та понад 3 тис. вікон пошкоджено у Харкові через обстріл у вихідні
50 будинків та понад 3 тис. вікон пошкоджено у Харкові через обстріл у вихідні
06.05.2024, 13:18

Новини за темою:

14:42
15-річний пасажир загинув в ДТП на Харківщині: водій їхав п’яним за кермом
11:20
Водій без прав уночі в Харкові врізався у стовп
11:24
В’їхав у бордюр і перекинувся: водій під наркотиками скоїв ДТП у Харкові
14:02
Загиблий та поранений внаслідок ДТП на Харківщині
16:23
Трамвай і вантажівка зіткнулися в Харкові: постраждала дитина (фото, відео)

Ви читали новину: «П’яний водій у Харкові скоїв ДТП і втік: копи знайшли порушника (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 6 Травня 2024 в 15:55;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові правоохоронці розшукали чоловіка, який напідпитку скоїв ДТП та втік.".