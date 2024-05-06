П’яний водій у Харкові скоїв ДТП і втік: копи знайшли порушника (фото)

У Харкові правоохоронці розшукали чоловіка, який напідпитку скоїв ДТП та втік.

Як розповіли в Управлінні патрульної поліції в Харківській області, вчора ввечері отримали виклик про ДТП на вулиці Леся Сердюка. Поліцейські встановили, що водій автомобіля «Ford» здійснив зіткнення, після чого поїхав у невідомому напрямку.

Інспектори передали опис автомобіля у радіоефір та розпочали пошук.

«Як результат, на вулиці Академіка Павлова, поліцейські помітили та зупинили схоже авто, у якого були характерні пошкодження. Водій мав ознаки алкогольного сп’яніння. Інспектори запропонували громадянину пройти відповідний огляд, на що він погодився», – додали патрульні.

Водій пройшов огляд за допомогою приладу «Drager», той показав 2,45 проміле. З таким результатом водій був не згоден, а на пропозицію пройти повторний огляд у медичному закладі відмовився.

Патрульні відсторонили водія від керування та склали на нього адміністративні протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП), ч.4 ст. 122 (Залишення місця ДТП) та ч.1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп‘яніння) КУпАП. Матеріали передадуть до суду.