Пьяный водитель в Харькове совершил ДТП и скрылся: копы нашли нарушителя
В Харькове правоохранители разыскали мужчину, который под хмельком совершил ДТП и скрылся.
Как рассказали в Управлении патрульной полиции в Харьковской области, вчера вечером получили вызов о ДТП на улице Леся Сердюка. Полицейские установили, что водитель автомобиля «Ford» совершил столкновение, после чего уехал в неизвестном направлении.
Инспекторы передали описание автомобиля в радиоэфир и приступили к поиску.
«Как результат, на улице Академика Павлова, полицейские заметили и остановили схожий автомобиль, у которого были характерные повреждения. У водителя были признаки алкогольного опьянения. Инспекторы предложили гражданину пройти соответствующий осмотр, на что он согласился», — добавили патрульные.
Водитель прошел осмотр с помощью прибора «Drager», тот показал 2,45 промилле. С таким результатом водитель был не согласен, а на предложение пройти повторный осмотр в медицинском учреждении отказался.
Патрульные отстранили водителя от управления и составили на него административные протоколы по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП), ч.4 ст. 122 (оставление места ДТП) и ч.1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУпАП. Материалы передадут в суд.
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- • Дата публикации материала: 6 мая 2024 в 15:55;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове правоохранители разыскали мужчину, который под хмельком совершил ДТП и скрылся.".