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15-летний пассажир погиб в ДТП на Харьковщине: водитель ехал пьяным за рулем

Общество 14:42   02.05.2024
Виктория Яковенко
15-летний пассажир погиб в ДТП на Харьковщине: водитель ехал пьяным за рулем Фото: ГУНП в Харьковской области

В ДТП в Харьковской области погиб подросток.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, авария произошла 1 мая около 14:30 на полевой дороге вблизи села Аркадовка Купянского района. Установлено, что 34-летний водитель «Daewoo Lanos» находился в состоянии опьянения. Он не справился с управлением, съехал с дороги и перекинулся. Находившийся на переднем пассажирском сиденье 15-летний подросток вылетел в окно. От полученных травм он погиб на месте.

В полиции добавили, что водитель и еще один пассажир, тоже 15-летний парень, не пострадали.

Водителя задержали. Следователи открыли уголовное производство по ч.3 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) УКУ.

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Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 2 мая 2024 в 14:42;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ДТП в Харьковской области погиб подросток.".