15-летний пассажир погиб в ДТП на Харьковщине: водитель ехал пьяным за рулем
В ДТП в Харьковской области погиб подросток.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, авария произошла 1 мая около 14:30 на полевой дороге вблизи села Аркадовка Купянского района. Установлено, что 34-летний водитель «Daewoo Lanos» находился в состоянии опьянения. Он не справился с управлением, съехал с дороги и перекинулся. Находившийся на переднем пассажирском сиденье 15-летний подросток вылетел в окно. От полученных травм он погиб на месте.
В полиции добавили, что водитель и еще один пассажир, тоже 15-летний парень, не пострадали.
Водителя задержали. Следователи открыли уголовное производство по ч.3 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) УКУ.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: авария, ДТП, погиб, подросток, полиция, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 2 мая 2024 в 14:42;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ДТП в Харьковской области погиб подросток.".