Водитель без прав ночью в Харькове врезался в столб
Патрульные обнаружили разбитую машину и водителя на месте ДТП на улице Баррикадной в Харькове.
«Сегодня ночью, во время патрулирования на улице Баррикадной, патрульные обнаружили поврежденный автомобиль Chevrolet и водителя. Как стало известно впоследствии, мужчина не справился с управлением и совершил наезд на столб. К счастью, никто не травмировался», — сообщила пресс-служба Патрульной полиции Харьковской области.
Общаясь с водителем, копы обнаружили у него признаки алкогольного опьянения, но проходить осмотр он отказался.
«Также патрульные установили, что водитель судом был лишен права вождения», — отметили патрульные.
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Так что мужчину отстранили от управления и составили на него два админпротокола (за нарушение правил и отказ от освидетельствования на состояние опьянения), а также административное постановление — за управление машиной без прав. Материалы передадут в суд.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ДТП, новости Харькова, патрульная полиция;
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- • Дата публикации материала: 27 апреля 2024 в 11:20;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Патрульные обнаружили разбитую машину и водителя на месте ДТП на улице Баррикадной в Харькове".