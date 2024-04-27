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Водитель без прав ночью в Харькове врезался в столб

Происшествия 11:20   27.04.2024
Оксана Горун
Водитель без прав ночью в Харькове врезался в столб

Патрульные обнаружили разбитую машину и водителя на месте ДТП на улице Баррикадной в Харькове.

«Сегодня ночью, во время патрулирования на улице Баррикадной, патрульные обнаружили поврежденный автомобиль Chevrolet и водителя. Как стало известно впоследствии, мужчина не справился с управлением и совершил наезд на столб. К счастью, никто не травмировался», — сообщила пресс-служба Патрульной полиции Харьковской области.

Общаясь с водителем, копы обнаружили у него признаки алкогольного опьянения, но проходить осмотр он отказался.

«Также патрульные установили, что водитель судом был лишен права вождения», — отметили патрульные.

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Так что мужчину отстранили от управления и составили на него два админпротокола (за нарушение правил и отказ от освидетельствования на состояние опьянения), а также административное постановление — за управление машиной без прав. Материалы передадут в суд.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 27 апреля 2024 в 11:20;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Патрульные обнаружили разбитую машину и водителя на месте ДТП на улице Баррикадной в Харькове".