Водитель без прав ночью в Харькове врезался в столб

Патрульные обнаружили разбитую машину и водителя на месте ДТП на улице Баррикадной в Харькове.

«Сегодня ночью, во время патрулирования на улице Баррикадной, патрульные обнаружили поврежденный автомобиль Chevrolet и водителя. Как стало известно впоследствии, мужчина не справился с управлением и совершил наезд на столб. К счастью, никто не травмировался», — сообщила пресс-служба Патрульной полиции Харьковской области.

Общаясь с водителем, копы обнаружили у него признаки алкогольного опьянения, но проходить осмотр он отказался.

«Также патрульные установили, что водитель судом был лишен права вождения», — отметили патрульные.

Так что мужчину отстранили от управления и составили на него два админпротокола (за нарушение правил и отказ от освидетельствования на состояние опьянения), а также административное постановление — за управление машиной без прав. Материалы передадут в суд.