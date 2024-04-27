Водій без прав уночі в Харкові врізався у стовп

Патрульні виявили розбиту машину та водія на місці ДТП на вулиці Барикадній у Харкові.

“Сьогодні вночі, під час патрулювання на вулиці Барикадній, патрульні виявили пошкоджене авто Chevrolet та водія. Як стало відомо згодом, чоловік не впорався з керуванням та здійснив наїзд на стовп. На щастя ніхто не травмувався”, – повідомила пресслужба Патрульної поліції Харківської області.

Спілкуючись із водієм, копи виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння, але проходити огляд він відмовився.

“Також патрульні встановили, що водій судом був позбавлений права керування”, – зазначили патрульні.

Тож чоловіка відсторонили від управління та склали на нього два адмінпротоколи (за порушення правил та відмову від огляду на стан сп’яніння), а також адміністративну постанову – за керування машиною без прав. Матеріали передадуть до суду.