В’їхав у бордюр і перекинувся: водій під наркотиками скоїв ДТП у Харкові

У Харкові водій під наркотиками скоїв ДТП.

Як повідомили в Управлінні патрульної поліції в Харківській області, вчора вночі водій наїхав на бордюр, після чого автомобіль перекинувся на дах.

Під час спілкування інспектори виявили у чоловіка ознаки наркотичного сп’яніння. Пройти відповідний огляд водій відмовився.

Тож патрульні відсторонили водія від керування та склали на нього адміністративні протоколи за статтею 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) та ч.1 ст.130 (Відмова водія від огляду на стан сп’яніння) КУпАП.

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