Live
  • Ср 24.04.2024
  • Харків  +14°С
  • USD 39.59
  • EUR 42.26

В’їхав у бордюр і перекинувся: водій під наркотиками скоїв ДТП у Харкові

Суспільство 11:24   24.04.2024
Вікторія Яковенко
В’їхав у бордюр і перекинувся: водій під наркотиками скоїв ДТП у Харкові Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області

У Харкові водій під наркотиками скоїв ДТП.

Як повідомили в Управлінні патрульної поліції в Харківській області, вчора вночі водій наїхав на бордюр, після чого автомобіль перекинувся на дах.

Під час спілкування інспектори виявили у чоловіка ознаки наркотичного сп’яніння. Пройти відповідний огляд водій відмовився.

Тож патрульні відсторонили водія від керування та склали на нього адміністративні протоколи за статтею 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) та ч.1 ст.130 (Відмова водія від огляду на стан сп’яніння) КУпАП.

Читайте також: Загиблий та поранений внаслідок ДТП на Харківщині

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
На Харківщині знеструмлені 207 тис. абонентів: дані Міненерго і Укренерго
На Харківщині знеструмлені 207 тис. абонентів: дані Міненерго і Укренерго
24.04.2024, 11:55
Куди росіяни цілилися у Харкові, повідомив Терехов
Куди росіяни цілилися у Харкові, повідомив Терехов
22.04.2024, 16:58
Над посиленням ППО для Харкова вже працюють – Терехов
Над посиленням ППО для Харкова вже працюють – Терехов
24.04.2024, 11:40
В’їхав у бордюр і перекинувся: водій під наркотиками скоїв ДТП у Харкові
В’їхав у бордюр і перекинувся: водій під наркотиками скоїв ДТП у Харкові
24.04.2024, 11:24
Мер про те, як позначився на доступі до інформації в Харкові удар по телевежі
Мер про те, як позначився на доступі до інформації в Харкові удар по телевежі
24.04.2024, 10:53
Головні новини 24.04: удари по Харкову та Золочеву – наслідки (фото, відео)
Головні новини 24.04: удари по Харкову та Золочеву – наслідки (фото, відео)
24.04.2024, 12:00

Новини за темою:


Ви читали новину: «В’їхав у бордюр і перекинувся: водій під наркотиками скоїв ДТП у Харкові»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 24 Квітня 2024 в 11:24;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові водій під наркотиками скоїв ДТП.".