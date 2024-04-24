В’їхав у бордюр і перекинувся: водій під наркотиками скоїв ДТП у Харкові
Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області
У Харкові водій під наркотиками скоїв ДТП.
Як повідомили в Управлінні патрульної поліції в Харківській області, вчора вночі водій наїхав на бордюр, після чого автомобіль перекинувся на дах.
Під час спілкування інспектори виявили у чоловіка ознаки наркотичного сп’яніння. Пройти відповідний огляд водій відмовився.
Тож патрульні відсторонили водія від керування та склали на нього адміністративні протоколи за статтею 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) та ч.1 ст.130 (Відмова водія від огляду на стан сп’яніння) КУпАП.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: бордюр, водій, ДТП, крыша, наркотики, патрульні, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Квітня 2024 в 11:24;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові водій під наркотиками скоїв ДТП.".