Въехал в бордюр и перевернулся: в Харькове попался водитель под наркотиками

В Харькове водитель под наркотиками совершил ДТП.

Как сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области, вчера ночью водитель наехал на бордюр, после чего автомобиль перевернулся на крышу.

В ходе общения инспекторы обнаружили у мужчины признаки наркотического опьянения. Пройти соответствующий осмотр водитель отказался.

Поэтому патрульные отстранили водителя от управления и составили на него административные протоколы по статье 124 (Нарушение ПДД, повлекшее за ДТП) и ч.1 ст.130 (Отказ водителя ввиду состояния опьянения) КУпАП.

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