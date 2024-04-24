Въехал в бордюр и перевернулся: в Харькове попался водитель под наркотиками
Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области
В Харькове водитель под наркотиками совершил ДТП.
Как сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области, вчера ночью водитель наехал на бордюр, после чего автомобиль перевернулся на крышу.
В ходе общения инспекторы обнаружили у мужчины признаки наркотического опьянения. Пройти соответствующий осмотр водитель отказался.
Поэтому патрульные отстранили водителя от управления и составили на него административные протоколы по статье 124 (Нарушение ПДД, повлекшее за ДТП) и ч.1 ст.130 (Отказ водителя ввиду состояния опьянения) КУпАП.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: бордюр, водій, водитель, ДТП, крыша, наркотики, патрульні, патрульные, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 24 апреля 2024 в 11:24;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове водитель под наркотиками совершил ДТП.".