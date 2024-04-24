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Въехал в бордюр и перевернулся: в Харькове попался водитель под наркотиками

Общество 11:24   24.04.2024
Виктория Яковенко
Въехал в бордюр и перевернулся: в Харькове попался водитель под наркотиками Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области

В Харькове водитель под наркотиками совершил ДТП.

Как сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области, вчера ночью водитель наехал на бордюр, после чего автомобиль перевернулся на крышу.

В ходе общения инспекторы обнаружили у мужчины признаки наркотического опьянения. Пройти соответствующий осмотр водитель отказался.

Поэтому патрульные отстранили водителя от управления и составили на него административные протоколы по статье 124 (Нарушение ПДД, повлекшее за ДТП) и ч.1 ст.130 (Отказ водителя ввиду состояния опьянения) КУпАП.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 24 апреля 2024 в 11:24;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове водитель под наркотиками совершил ДТП.".