Погибший и раненый в результате ДТП в Харьковской области
ДТП произошло в Змиеве – «ВАЗ 2106» выехал на встречную полосу и столкнулся с внедорожником «Nissan X-trail», сообщили в Нацполиции.
Автомобиль Nissan X-trail под управлением 24-летнего мужчины двигался со стороны центра города Изюм в направлении улицы Железнодорожной. В автомобиле находились четыре пассажира, среди них – 6-летний ребенок.
В то же время во встречном направлении двигался автомобиль «ВАЗ 2106» под управлением 58-летнего мужчины. Водитель ВАЗ наехал на песок, из-за чего автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Nissan.
Водитель автомобиля «ВАЗ» от полученных травм скончался на месте. Водитель Nissan получил перелом ноги. Остальные пассажиры не пострадали.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: автомобиль, ДТП, загиблий, Змиев, машина, погибший, поранений, раненый, Харьковская область;
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- • Дата публикации материала: 22 апреля 2024 в 14:02;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ДТП произошло в Змиеве – «ВАЗ 2106» выехал на встречную полосу и столкнулся с внедорожником «Nissan X-trail», сообщили в Нацполиции.".