Загиблий та поранений внаслідок ДТП на Харківщині
ДТП сталося у Змієві – «ВАЗ 2106» виїхав на зустрічну смугу і зіштовхнувся із позашляховиком «Nissan X-trail», повідомили у Нацполіції.
Автомобіль «Nissan X-trail» під керуванням 24-річного чоловіка рухався зі сторони центру міста Ізюм в напрямку вулиці Залізничної. В автомобілі знаходилось чотири пасажири, серед них – 6-річна дитина.
Водночас у зустрічному напрямку рухався автомобіль «ВАЗ 2106» під керуванням 58-річного чоловіка. Водій «ВАЗ» наїхав на піщане нашарування, в результаті чого автомобіль виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем «Nissan».
Водій автомобіля «ВАЗ» від отриманих травм помер на місці. Водій «Nissan» отримав перелам ноги. Інші пасажири не постраждали.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: автомобиль, ДТП, загиблий, Змиев, машина, поранений, Харьковская область;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Квітня 2024 в 14:02;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "ДТП сталося у Змієві – «ВАЗ 2106» виїхав на зустрічну смугу і зіштовхнувся із позашляховиком «Nissan X-trail», повідомили у Нацполіції.".