Загиблий та поранений внаслідок ДТП на Харківщині

ДТП сталося у Змієві – «ВАЗ 2106» виїхав на зустрічну смугу і зіштовхнувся із позашляховиком «Nissan X-trail», повідомили у Нацполіції.

Автомобіль «Nissan X-trail» під керуванням 24-річного чоловіка рухався зі сторони центру міста Ізюм в напрямку вулиці Залізничної. В автомобілі знаходилось чотири пасажири, серед них – 6-річна дитина.

Водночас у зустрічному напрямку рухався автомобіль «ВАЗ 2106» під керуванням 58-річного чоловіка. Водій «ВАЗ» наїхав на піщане нашарування, в результаті чого автомобіль виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем «Nissan».

Водій автомобіля «ВАЗ» від отриманих травм помер на місці. Водій «Nissan» отримав перелам ноги. Інші пасажири не постраждали.