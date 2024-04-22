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Загиблий та поранений внаслідок ДТП на Харківщині

Події 14:02   22.04.2024
Оксана Якушко

ДТП сталося у Змієві – «ВАЗ 2106» виїхав на зустрічну смугу і зіштовхнувся із позашляховиком «Nissan X-trail», повідомили у Нацполіції.

Автомобіль «Nissan X-trail» під керуванням 24-річного чоловіка рухався зі сторони центру міста Ізюм в напрямку вулиці Залізничної. В автомобілі знаходилось чотири пасажири, серед них – 6-річна дитина.

Водночас у зустрічному напрямку рухався автомобіль «ВАЗ 2106» під керуванням 58-річного чоловіка. Водій «ВАЗ» наїхав на піщане нашарування, в результаті чого автомобіль виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем «Nissan».

Водій автомобіля «ВАЗ» від отриманих травм помер на місці. Водій «Nissan» отримав перелам ноги. Інші пасажири не постраждали.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Квітня 2024 в 14:02;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "ДТП сталося у Змієві – «ВАЗ 2106» виїхав на зустрічну смугу і зіштовхнувся із позашляховиком «Nissan X-trail», повідомили у Нацполіції.".