Трамвай і вантажівка зіткнулися в Харкові: постраждала дитина (фото, відео)
На перехресті вулиць Гвардійців-Широнінців та Героїв Праці 17 квітня не поділили дорогу вантажний автомобіль Scania та трамвай.
Як повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області, внаслідок зіткнення постраждав пасажир трамвая – 6-річний хлопчик. Його доправили до медустанови.
Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.
Відео з соцмереж
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Квітня 2024 в 16:23;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На перехресті вулиць Гвардійців-Широнінців та Героїв Праці 17 квітня не поділили дорогу вантажний автомобіль Scania та трамвай".