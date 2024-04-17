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Трамвай і вантажівка зіткнулися в Харкові: постраждала дитина (фото, відео)

Події 16:23   17.04.2024
Олена Нагорна
Трамвай і вантажівка зіткнулися в Харкові: постраждала дитина (фото, відео)

На перехресті вулиць Гвардійців-Широнінців та Героїв Праці 17 квітня не поділили дорогу вантажний автомобіль Scania та трамвай.

Як повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області, внаслідок зіткнення постраждав пасажир трамвая – 6-річний хлопчик. Його доправили до медустанови.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

Відео з соцмереж

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Квітня 2024 в 16:23;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На перехресті вулиць Гвардійців-Широнінців та Героїв Праці 17 квітня не поділили дорогу вантажний автомобіль Scania та трамвай".