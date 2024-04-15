Загинув водій, поранена пасажирка: на Харківщині перекинулась автівка
Внаслідок ДТП на Харківщині загинув 65-річний водій.
Аварія сталася 13 квітня на автошляху «Харків-Вовчанськ», повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.
«65-річний водій «Daewoo Lanos», рухаючись у напрямку селища Старий Салтів, не впорався із керуванням, з’їхав з дороги та перекинувся. Чоловік загинув на місці події. 74-річна пасажирка транспортного засобу із травмами доставлена до лікарні. Слідчі відкрили кримінальне провадження», – розповіли правоохоронці.
Загалом минулої доби в регіоні сталося 20 ДТП, внаслідок яких три людини загинули, 14 – травмувалися, додали в поліції.
Крім цього, правоохоронці склали 7 адміністративних протоколів за порушення ПДР: один – за керування у стані сп’яніння, три – за керування без відповідних документів, ще три – за перевищення швидкості.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Квітня 2024 в 11:40;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ДТП на Харківщині загинув 65-річний водій.".