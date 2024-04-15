Загинув водій, поранена пасажирка: на Харківщині перекинулась автівка

Внаслідок ДТП на Харківщині загинув 65-річний водій.

Аварія сталася 13 квітня на автошляху «Харків-Вовчанськ», повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

«65-річний водій «Daewoo Lanos», рухаючись у напрямку селища Старий Салтів, не впорався із керуванням, з’їхав з дороги та перекинувся. Чоловік загинув на місці події. 74-річна пасажирка транспортного засобу із травмами доставлена до лікарні. Слідчі відкрили кримінальне провадження», – розповіли правоохоронці.

Загалом минулої доби в регіоні сталося 20 ДТП, внаслідок яких три людини загинули, 14 – травмувалися, додали в поліції.

Крім цього, правоохоронці склали 7 адміністративних протоколів за порушення ПДР: один – за керування у стані сп’яніння, три – за керування без відповідних документів, ще три – за перевищення швидкості.