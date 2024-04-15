Live
  • Пн 15.04.2024
  • Харків  +16°С
  • USD 39.4
  • EUR 41.97

Загинув водій, поранена пасажирка: на Харківщині перекинулась автівка

Суспільство 11:40   15.04.2024
Вікторія Яковенко
Загинув водій, поранена пасажирка: на Харківщині перекинулась автівка

Внаслідок ДТП на Харківщині загинув 65-річний водій.

Аварія сталася 13 квітня на автошляху «Харків-Вовчанськ», повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

«65-річний водій «Daewoo Lanos», рухаючись у напрямку селища Старий Салтів, не впорався із керуванням, з’їхав з дороги та перекинувся. Чоловік загинув на місці події. 74-річна пасажирка транспортного засобу із травмами доставлена до лікарні. Слідчі відкрили кримінальне провадження», – розповіли правоохоронці.

Загалом минулої доби в регіоні сталося 20 ДТП, внаслідок яких три людини загинули, 14 – травмувалися, додали в поліції.

Крім цього, правоохоронці склали 7 адміністративних протоколів за порушення ПДР: один – за керування у стані сп’яніння, три – за керування без відповідних документів, ще три – за перевищення швидкості.

Читайте також: У Харкові п’яний водій скоїв ДТП, втік і чіплявся до громадян

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Поширювала пресу росіян в Ізюмі: зрадниці «світить» 12 років тюрми
Поширювала пресу росіян в Ізюмі: зрадниці «світить» 12 років тюрми
15.04.2024, 12:00
Загинув водій, поранена пасажирка: на Харківщині перекинулась автівка
Загинув водій, поранена пасажирка: на Харківщині перекинулась автівка
15.04.2024, 11:40
Без світла на Харківщині близько 240 тисяч абонентів – Укренерго
Без світла на Харківщині близько 240 тисяч абонентів – Укренерго
15.04.2024, 11:13
Харків’янам пропонують роботу в податковій
Харків’янам пропонують роботу в податковій
15.04.2024, 11:05
Головні новини Харкова 15 квітня: наслідки обстрілів, загибла та поранені
Головні новини Харкова 15 квітня: наслідки обстрілів, загибла та поранені
15.04.2024, 11:17
Полтавський рятувальник біг півмарафон із фото загиблих колег із Харкова
Полтавський рятувальник біг півмарафон із фото загиблих колег із Харкова
15.04.2024, 10:50

Новини за темою:

10:25
У Харкові на газопровід впали бетонні блоки та перебили труби (фото)
11:42
На Харківщині зіткнулися мотоцикл і легковик: є травмований
11:18
Збив на смерть велосипедиста і втік: жителя Харківщини відправили у СІЗО
11:36
Світлофор не працював: у Харкові збили 13-річного хлопця на самокаті
07:44
Місто на Харківщині повністю залишиться без води: сталася аварія

Ви читали новину: «Загинув водій, поранена пасажирка: на Харківщині перекинулась автівка»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 15 Квітня 2024 в 11:40;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ДТП на Харківщині загинув 65-річний водій.".