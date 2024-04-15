Погиб водитель, ранена пассажир: на Харьковщине перевернулся автомобиль
В результате ДТП на Харьковщине погиб 65-летний водитель.
Авария произошла 13 апреля на автодороге «Харьков-Волчанск», сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«65-летний водитель Daewoo Lanos, двигаясь в направлении поселка Старый Салтов, не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся. Мужчина погиб на месте происшествия. 74-летняя пассажир транспортного средства с травмами доставлена в больницу. Следователи открыли уголовное производство», — рассказали правоохранители.
Всего за прошедшие сутки в регионе произошло 20 ДТП, в результате которых три человека погибли, 14 – травмировались, добавили в полиции.
Кроме того, правоохранители составили 7 административных протоколов за нарушение ПДД: один — за управление в состоянии опьянения, три — за управление без соответствующих документов, еще три — за превышение скорости.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: авария, авто, ДТП, пассажир, перевернулось, подитель, полиция, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 15 апреля 2024 в 11:40;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате ДТП на Харьковщине погиб 65-летний водитель.".