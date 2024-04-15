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Погиб водитель, ранена пассажир: на Харьковщине перевернулся автомобиль

Общество 11:40   15.04.2024
Виктория Яковенко
Погиб водитель, ранена пассажир: на Харьковщине перевернулся автомобиль

В результате ДТП на Харьковщине погиб 65-летний водитель.

Авария произошла 13 апреля на автодороге «Харьков-Волчанск», сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«65-летний водитель Daewoo Lanos, двигаясь в направлении поселка Старый Салтов, не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся. Мужчина погиб на месте происшествия. 74-летняя пассажир транспортного средства с травмами доставлена в больницу. Следователи открыли уголовное производство», — рассказали правоохранители.

Всего за прошедшие сутки в регионе произошло 20 ДТП, в результате которых три человека погибли, 14 – травмировались, добавили в полиции.

Кроме того, правоохранители составили 7 административных протоколов за нарушение ПДД: один — за управление в состоянии опьянения, три — за управление без соответствующих документов, еще три — за превышение скорости.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 15 апреля 2024 в 11:40;

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