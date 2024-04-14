В Харькове пьяный водитель совершил ДТП, сбежал и приставал к гражданам

В Харькове произошло ДТП с участием автомобилей «ВАЗ» и «Hyundai». Предполагаемый виновник сбежал, но полицейские быстро нашли его.

«Вчера днем патрульным поступил вызов о ДТП без травмированных в Рогатинском переулке. По предварительной информации, водитель авто «ВАЗ» совершил столкновение с автомобилем «Hyundai» и покинул место ДТП. Полицейские быстро нашли гражданина. У нем были явные признаки алкогольного опьянения. Во время общения мужчина вел себя агрессивно, нарушал общественный порядок и оскорбительно приставал к гражданам», — сообщила пресс-служба Патрульной полиции Харьковской области.

Так как на замечания полицейских хулиган не реагировал, его задержали, чтобы составить админпротокол. А заодно и проверили степень его опьянения с помощью газоанализатора «Drager». Тот показал 2,66 промилле.

«Это превышение допустимой отметки более чем в 13 раз», — подчеркнули в полиции.

В итоге водителю-скандалисту выписали сразу пять админпротоколов: кроме пьяного ДТП, ему придется ответить за нецензурную брань в общественном месте и неповиновение полиции. Протоколы передадут в суд.