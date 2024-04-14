В Харькове пьяный водитель совершил ДТП, сбежал и приставал к гражданам
В Харькове произошло ДТП с участием автомобилей «ВАЗ» и «Hyundai». Предполагаемый виновник сбежал, но полицейские быстро нашли его.
«Вчера днем патрульным поступил вызов о ДТП без травмированных в Рогатинском переулке. По предварительной информации, водитель авто «ВАЗ» совершил столкновение с автомобилем «Hyundai» и покинул место ДТП. Полицейские быстро нашли гражданина. У нем были явные признаки алкогольного опьянения. Во время общения мужчина вел себя агрессивно, нарушал общественный порядок и оскорбительно приставал к гражданам», — сообщила пресс-служба Патрульной полиции Харьковской области.
Так как на замечания полицейских хулиган не реагировал, его задержали, чтобы составить админпротокол. А заодно и проверили степень его опьянения с помощью газоанализатора «Drager». Тот показал 2,66 промилле.
Читайте также: Сбил насмерть велосипедиста и сбежал: жителя Харьковщины отправили в СИЗО
«Это превышение допустимой отметки более чем в 13 раз», — подчеркнули в полиции.
В итоге водителю-скандалисту выписали сразу пять админпротоколов: кроме пьяного ДТП, ему придется ответить за нецензурную брань в общественном месте и неповиновение полиции. Протоколы передадут в суд.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ДТП, новости Харькова, патрульная полиция, пьяный водитель;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В Харькове пьяный водитель совершил ДТП, сбежал и приставал к гражданам»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 14 апреля 2024 в 13:03;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове произошло ДТП с участием автомобилей «ВАЗ» и «Hyundai». Предполагаемый виновник сбежал, но полицейские быстро нашли его".