Live
  • Вс 14.04.2024
  • Харьков  +18°С
  • USD 39.17
  • EUR 42.02

В Харькове пьяный водитель совершил ДТП, сбежал и приставал к гражданам

Происшествия 13:03   14.04.2024
Оксана Горун
В Харькове пьяный водитель совершил ДТП, сбежал и приставал к гражданам

В Харькове произошло ДТП с участием автомобилей «ВАЗ» и «Hyundai». Предполагаемый виновник сбежал, но полицейские быстро нашли его. 

«Вчера днем патрульным поступил вызов о ДТП без травмированных в Рогатинском переулке. По предварительной информации, водитель авто «ВАЗ» совершил столкновение с автомобилем «Hyundai» и покинул место ДТП. Полицейские быстро нашли гражданина. У нем были явные признаки алкогольного опьянения. Во время общения мужчина вел себя агрессивно, нарушал общественный порядок и оскорбительно приставал к гражданам», — сообщила пресс-служба Патрульной полиции Харьковской области.

ДТП в Харькове 13 апреля 2024

Так как на замечания полицейских хулиган не реагировал, его задержали, чтобы составить админпротокол. А заодно и проверили степень его опьянения с помощью газоанализатора «Drager». Тот показал 2,66 промилле.

Читайте также: Сбил насмерть велосипедиста и сбежал: жителя Харьковщины отправили в СИЗО

«Это превышение допустимой отметки более чем в 13 раз», — подчеркнули в полиции.

В итоге водителю-скандалисту выписали сразу пять админпротоколов: кроме пьяного ДТП, ему придется ответить за нецензурную брань в общественном месте и неповиновение полиции. Протоколы передадут в суд.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Враг обстрелял энергетическую инфраструктуру на Харьковщине — Минэнерго
Враг обстрелял энергетическую инфраструктуру на Харьковщине — Минэнерго
14.04.2024, 11:28
Главные новости Харькова 14 апреля: удар «шахедов», 10 БПЛА сбили
Главные новости Харькова 14 апреля: удар «шахедов», 10 БПЛА сбили
14.04.2024, 14:18
В Харькове пьяный водитель совершил ДТП, сбежал и приставал к гражданам
В Харькове пьяный водитель совершил ДТП, сбежал и приставал к гражданам
14.04.2024, 13:03
Удары по Израилю отвлекают внимание от кровопролития в Украине — Коваленко
Удары по Израилю отвлекают внимание от кровопролития в Украине — Коваленко
14.04.2024, 10:57
Взрыв на Харьковщине: пострадал 64-летний мужчина
Взрыв на Харьковщине: пострадал 64-летний мужчина
14.04.2024, 11:53
В ХАЦ заявили, что за Булахом установили видеонаблюдение
В ХАЦ заявили, что за Булахом установили видеонаблюдение
14.04.2024, 14:10

Новости по теме:

11:42
На Харьковщине столкнулись мотоцикл и легковушка: есть травмированный
11:18
Сбил насмерть велосипедиста и сбежал: жителя Харьковщины отправили в СИЗО
11:32
Сбил двух человек, один — погиб: в Харькове водитель сбежал с места ДТП (фото)
13:09
Сутки ДТП в Харькове: сообщили уже о третьей аварии с пострадавшими (фото)
12:30
Смертельная авария в Харькове: погибла женщина

Вы читали новость: «В Харькове пьяный водитель совершил ДТП, сбежал и приставал к гражданам»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 14 апреля 2024 в 13:03;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове произошло ДТП с участием автомобилей «ВАЗ» и «Hyundai». Предполагаемый виновник сбежал, но полицейские быстро нашли его".