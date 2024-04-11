Сбил насмерть велосипедиста и сбежал: жителя Харьковщины отправили в СИЗО
На Харьковщине водителю, который насмерть сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП, избрали меру пресечения.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, авария произошла 7 апреля около 21:40 в поселке Солоницевка.
«В полицию поступила информация о том, что неустановленный автомобиль, предварительно совершая обгон попутного транспортного средства, выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с велосипедистом, двигавшимся во встречном направлении по краю проезжей части. В результате столкновения 38-летний мужчина получил несовместимые с жизнью травмы. Водитель автомобиля с места происшествия скрылся», — отметили правоохранители.
Полицейские разоблачили злоумышленника. Им оказался 28-летний местный житель. Автомобиль «BMW» работники обнаружили недалеко от места ДТП, в поселке Пересечное.
9 апреля мужчине сообщили о подозрении, а 10 числа ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
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- • Дата публикации материала: 11 апреля 2024 в 11:18;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине водителю, который насмерть сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП, избрали меру пресечения.".