Трамвай и грузовик столкнулись в Харькове: пострадал ребенок (фото, видео)
На перекрестке улиц Гвардейцев Широнинцев и Героев Труда 17 апреля не поделили дорогу грузовой автомобиль Scania и трамвай.
Как сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области, в результате столкновения пострадал пассажир трамвая — 6-летний мальчик. Его доставили в медучреждение.
Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.
Відео з соцмереж
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авария, грузовик, ДТП, полиция, салтовка, трамвай, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 17 апреля 2024 в 16:23;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На перекрестке улиц Гвардейцев Широнинцев и Героев Труда 17 апреля не поделили дорогу грузовой автомобиль Scania и трамвай".