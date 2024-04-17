Трамвай и грузовик столкнулись в Харькове: пострадал ребенок (фото, видео)

На перекрестке улиц Гвардейцев Широнинцев и Героев Труда 17 апреля не поделили дорогу грузовой автомобиль Scania и трамвай.

Как сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области, в результате столкновения пострадал пассажир трамвая — 6-летний мальчик. Его доставили в медучреждение.

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.

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