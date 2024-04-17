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Трамвай и грузовик столкнулись в Харькове: пострадал ребенок (фото, видео)

Происшествия 16:23   17.04.2024
Елена Нагорная
Трамвай и грузовик столкнулись в Харькове: пострадал ребенок (фото, видео)

На перекрестке улиц Гвардейцев Широнинцев и Героев Труда 17 апреля не поделили дорогу грузовой автомобиль Scania и трамвай.

Как сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области, в результате столкновения пострадал пассажир трамвая — 6-летний мальчик. Его доставили в медучреждение.

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.

Відео з соцмереж

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 17 апреля 2024 в 16:23;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На перекрестке улиц Гвардейцев Широнинцев и Героев Труда 17 апреля не поделили дорогу грузовой автомобиль Scania и трамвай".