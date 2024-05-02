15-річний пасажир загинув в ДТП на Харківщині: водій їхав п’яним за кермом

В ДТП на Харківщині загинув підліток.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, аварія сталася 1 травня близько 14:30 на польовій дорозі поблизу села Аркадівка Куп’янського району. Встановлено, що 34-річний водій «Daewoo Lanos» перебував у стані сп’яніння. Він не впорався з керуванням, з’їхав з дороги та перекинувся. 15-річний підліток, який знаходився на передньому пасажирському сидінні, вилетів у вікно. Від отриманих травм він помер на місці.

У поліції додали, що водій та ще один пасажир, теж 15-річний хлопець, не постраждали.

Водія затримали. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) ККУ.

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