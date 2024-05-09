ДТП на Харьковщине: машины всмятку, один из двоих пострадавших тяжелый (фото)
Два человека пострадали в результате ДТП в Чугуевском районе Харьковской области около 16 часов 9 мая.
Дорогу «Чугуев-Меловое» не поделили автомобили «ВАЗ 2109» и «Mitsubishi». По предварительным данным, «девятка» не предоставила иномарке преимущество в движении, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
35-летнего водителя ВАЗа госпитализировали в тяжелом состоянии. Также в больницу доставили 44-летнего пассажира Mitsubishi.
После установления всех обстоятельств ДТП правоохранители дадут правовую квалификацию происшествию.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ДТП, Харьков, Чугуїв, Чугуев, Чугуевский район;
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- • Дата публикации материала: 9 мая 2024 в 21:07;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два человека пострадали в результате ДТП в Чугуевском районе Харьковской области около 16 часов 9 мая".