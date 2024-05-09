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ДТП на Харьковщине: машины всмятку, один из двоих пострадавших тяжелый (фото)

Происшествия 21:07   09.05.2024
Елена Нагорная
ДТП на Харьковщине: машины всмятку, один из двоих пострадавших тяжелый (фото)

Два человека пострадали в результате ДТП в Чугуевском районе Харьковской области около 16 часов 9 мая.

Дорогу «Чугуев-Меловое» не поделили автомобили «ВАЗ 2109» и «Mitsubishi». По предварительным данным, «девятка» не предоставила иномарке преимущество в движении, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

35-летнего водителя ВАЗа госпитализировали в тяжелом состоянии. Также в больницу доставили 44-летнего пассажира Mitsubishi.

После установления всех обстоятельств ДТП правоохранители дадут правовую квалификацию происшествию.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 9 мая 2024 в 21:07;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два человека пострадали в результате ДТП в Чугуевском районе Харьковской области около 16 часов 9 мая".