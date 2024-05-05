Сьогодні 5 травня: яке свято та день в історії

Сьогодні – Великдень. 5 травня 2014 року в Україні створили добровольчий батальйон “Азов”. У 1961-му американець Алан Шепард став другою людиною, яка побувала в космосі. У 1921-му Коко Шанель представила “Шанель №5”. У 1821-му помер Наполеон Бонапарт. А у 1789-му король Франції Людовік XVI скликав Генеральні штати, що в результаті призвело до революції.

Свята та пам’ятні дати 5 травня

5 травня у світі – Міжнародний день боротьби за права людей з інвалідністю та Всесвітній день гігієни рук.

Також відзначають: Міжнародний день акушерки, День карикатуристів, Всесвітній день легеневої гіпертонії, День поширення інформації про апное уві сні, Міжнародний день принцес, Всесвітній день португальської мови, День всесвітньої спадщини Африки.

5 травня в історії

5 травня 1789 року король Людовік XVI скликав у Франції Генеральні штати, які до того не збиралися з 1614 року. Він прагнув поповнити скарбницю, а натомість втратив голову внаслідок Великої Французької революції.

Рішення скликати Генеральні штати далося королеві непросто. Він довго намагався порозумітися з дворянством і парламентом, не залучаючи три стани. Причиною, яка спонукала короля до цієї бурхливої ​​діяльності, стала фінансова криза в державі. Казну треба було терміново поповнити, а зробити це, не змінюючи податкового навантаження, було неможливо. На початку король скликав так звані Збори нотаблів (високопоставлених дворян, духовних осіб та чиновників). Воно зібралося 22 лютого 1787 року.

Це також було “ексклюзивним” рішенням – востаннє нотаблів збирали на початку XVII століття. Після цього монархи Франції повністю обходилися реєстрацією своїх едиктів як законів Паризьким парламентом. Проте на той момент парламент уже відмовився підтримати програму фінансових реформ генерального контролера фінансів Шарля Калона. Наріжним каменем стала спроба запровадити поземельний податок, який мали сплачувати, зокрема дворяни та духовенство. Парламент не ризикнув піти проти цих двох станів. Звичайно, нотаблі, які самі були представниками дворянства та духовенства, також не підтримали реформи. Щобільше вони оголосили самого Калона головним винуватцем дефіциту та домоглися його відставки.

Однак питання наповнення бюджету це, ясна річ, не вирішило. Поземельний податок нотаблі так і не затвердили, пославшись на свою неправомірність. По суті вони залишили королю лише один варіант – скликати Генеральні штати. Він все ж таки спробував обійтися без цього: скликав парламент у Версалі, особисто прийшов на засідання та вимагав зареєструвати свої едикти. Парламент нібито погодився, але, повернувшись наступного дня до Парижа, скасував свої рішення як незаконні. Така “гра в пінг-понг” короля з парламентом тривала понад пів року. Людовік навіть намагався повернути старі практики та відновити державні органи, які не існували з часів Людовіка IX (1200-х років). Справа дійшла до того, що парламент 3 травня 1788 заприсягся не розпускатися і видав маніфест про свої права. Король відправив гвардійців, щоб заарештувати парламентаріїв, проте вони просто вийшли із зали між рядами солдатів. Далі королівські едикти намагалися зареєструвати в інших місцевих парламентах, але ті наслідували приклад паризьких колег: відмовлялися або реєстрували, а наступного дня оголошували реєстрацію недійсною. У результаті король не витримав – 24 січня 1789 він видав королівський едикт, яким скликав Генеральні штати.

На цих зборах король також обіцяв розглянути скарги своїх підданих. Тож під час виборів депутатів люди ще й давали їм “накази” – про проблеми, які необхідно вирішити. За традицією, до складу Генеральних штатів обирали представників трьох станів: Першого – духовенства, Другого – дворянства та Третього – до нього входили “всі інші” (буржуазія, ремісники, купецтво, частина селянства тощо). До складу Генеральних штатів обрали 1139 депутатів: 291 представляли Перший стан, 270 – Другий, і 578 – Третій. Король розраховував на традиційний принцип голосування – по голосу від кожного зі станів. Тобто зазвичай все вирішували спільно дворяни та духовенство, які мали більшість – два голоси проти трьох. Однак цього разу все пішло за сценарієм.

Депутати від Третього стану приїхали на збори, маючи багато наказів своїх виборців. Здебільшого вони стосувалися того, що зараз називають “соціальною справедливістю”. Люди вимагали рівного оподаткування земель всіх трьох станів, знищення феодальних прав сеньйорів, скасування феодальних платежів та церковної десятини, права полювати та рибалити, що було доступно лише для дворян тощо. Були й правові вимоги – наприклад, про нормалізацію роботи судів та свободу слова.

Ще не розуміючи, що на нього чекає, король відкривав 5 травня засідання Генеральних штатів впевнено. Він застеріг учасників від “небезпечних нововведень” і майже прямим текстом пояснив, що єдине, що від них потрібно – знайти кошти для скарбниці. Проте з першого ж робочого дня, 6 травня, у Генеральних штатах вибухнув конфлікт між станами. Депутати Третього стану вимагали спільних засідань для перевірки повноважень та скасування порядку голосування за станами. Суперечки щодо процедурних питань тривали понад місяць. Поступово до депутатів Третього стану почали приєднуватися окремі представники дворянства та духовенства. 17 червня група з більш ніж 500 депутатів, яка зібралася таким чином із трьох станів, проголосила себе Національними зборами. Вони заявили, що репрезентують “не стани, а народ”. За кілька днів до цих зборів приєдналося духовенство. Король не вигадав нічого кращого, ніж закрити на ремонт зал, де збиралися Національні збори. Тоді 20 червня вони зібралися в іншому – Залі для гри в м’яч і домовилися не розходитися, доки не напрацюють конституцію.

З цієї зали їх також поступово вигнали, але депутати знайшли собі нове місце – Собор святого Людовіка. Зрештою король зрозумів, що позбутися Національних зборів шляхом “ремонту” не вдасться. 23 червня він наказав депутатам двох станів – духовенства і знаті – у повному складі приєднатися до третього стану та провів з усіма “королівське засідання”. У цей час у Версалі було повно військових, а король заявив депутатам, що скасовує всі рішення, що були ухвалені Національними зборами, і не допустить обмеження своєї влади чи порушення прав духовенства та дворянства. Після цього він наказав депутатам розійтися. Впевнений, що питання вичерпане, Людовік залишив збори. За ним пішла більша частина духовенства та дворянства. Але представники Третього стану залишились. Коли ж королівський церемоніймейстер нагадав, що потрібно залишити зал, голова Національних зборів Жан Сільвен Байї виголосив відому фразу: “Нації, що зібралася, не наказують”. Король наказав лейбгвардії розігнати неслухняних депутатів, але цьому завадила частина знатних дворян, що залишилася в залі.

Наступного дня більшість духовенства приєдналися до Національних зборів, ще за день “підтяглися” 47 депутатів від дворян. 27 червня король наказав приєднатися до них іншим депутатам від дворянства та духовенства. Так сталося перетворення Генеральних штатів на Національні збори. 9 липня вони офіційно оголосили себе Установчими національними зборами, а головним завданням визначили вироблення конституції.

5 травня 1821 року на острові Святої Єлени помер перший французький імператор Наполеон Бонапарт. Детальніше.

5 травня 1921 року французька кутюр’є Коко Шанель вперше представила парфум “Шанель №5”. Детальніше.

5 травня 1961 року американський астронавт Алан Шепард став другою людиною, яка побувала в космосі. Детальніше.

5 травня 2014 року в Україні створили добровольчий батальйон “Азов”. Детальніше.

Церковне свято 5 травня

5 травня – Воскресіння Христове, Пасха, Великдень. Це свято займає центральне місце в низці всіх християнських свят. Великдень є найдавнішим святом християнської Церкви. Він встановлений та святкувався вже в апостольський час. Стародавня церква під іменем Великодня поєднувала два спогади – про страждання та про Воскресіння Христа. Тому святкуванню присвячувалися дні, що передували Великодню та слідували за ним. Для позначення тієї та іншої частин свята вживалися особливі назви – Великдень страждань та Великдень Воскресіння. Перші з цих днів вшановувалися постом, другі – урочистою радістю. Згодом ці дні отримали назви Страсного та Світлого тижнів, що передують Великодню та слідують за ним.

Народні прикмети

Якщо 5 травня ясна погода, то цього року буде хороший урожай.

Якщо день сонячний, але тюльпани закрилися, то скоро погода зіпсується.

Якщо зозуля голосно співає, скоро буде потепління та суха погода.

Що не можна робити 5 травня

На Великдень не можна трудитися і працювати на городі, лихословити та сваритися.

Також на Великдень не можна відвідувати кладовища – для цього передбачені вихідні, які слідують за святковими.