Сьогодні 5 травня: яке свято та день в історії

5 травня 2014 року засновано полк “Азов”. 1821-го в цей день помер Наполеон Бонапарт, 1921-го Коко Шанель представила “Шанель №5”, а 1961-го американець Алан Шепард став другою людиною, яка побувала в космосі.

Свята та пам’ятні дати 5 травня

5 травня державні та професійні свята в Україні не відзначають.

У світі – Всесвітній день гігієни рук та Всесвітній день легеневої гіпертонії.

Під егідою ООН відбуваються Міжнародний день акушерки, Міжнародний день боротьби за права інвалідів, День карикатуристів.

5 травня в історії

5 травня 1921 року на острові Святої Єлени помер перший французький імператор Наполеон Бонапарт. На той момент на засланні він провів майже шість років. Після першого досвіду заслання Наполеона, який завершився його втечею і тріумфальним поверненням на престол, вдруге Бонапарта позбавили волі набагато жорсткіше. І сам острів Святої Єлени знаходився на значній відстані від материків, і клімат був дуже несприятливий. Крім того, стежили за Наполеоном так, що система відеоспостереження може “заздрити”. Його маєток оточували вартові. Вони повідомляли сигнальними прапорцями про всі дії колишнього імператора.

Але найважчим випробуванням останніх років Бонапарта став губернатор Гансон Лоу. Англієць прибув на острів Святої Єлени у квітні 1816 року. З Наполеоном у нього одразу не склалося. Військовий боявся, що дуже цінний ув’язнений все ж таки втече, тому поступово все більше його обмежував. Лоу вижив з острова кількох близьких до Наполеона людей, які добровільно супроводжували його на засланні (загалом з ним вирушили 26 супроводжуючих). Також поступово обмежував простір для прогулянок. Бонапарта виводило з себе навіть те, що англієць завжди звертався до нього “генерал”, не визнаючи його імператором – хоч і колишнім.

Уже в жовтні 1816 року стан здоров’я Наполеона став погіршуватися. Він постійно перебував у пригніченому настрої, а 1818-го взагалі впав у жорстоку депресію. Також колишнього імператора все більше турбували болі в боці. Його лікар спочатку поставив Бонапарту діагноз “гепатит”, проте Наполеон підозрював, що має рак. Адже саме від цієї хвороби помер батько. І, за дослідженнями сучасних гастроентерологів, засланий імператор мав рацію. Головна версія причини смерті Наполеона – рак шлунка. 15 квітня 1821 року імператор-засланець продиктував свій заповіт, а 5 травня помер. Його останніми словами, сказаними в маренні, були: “Голова армії!” Під час перебування на острові Святої Єлени Наполеон продиктував свої спогади, які після його смерті впорядкували та видали у чотирьох томах. Книга під назвою “Меморіал Святої Єлени” стала найбільш читаною у XIX столітті.

5 травня 1921 року французька кутюр’є Коко Шанель вперше представила парфум “Шанель №5”.

Насправді попередніх чотирьох “Шанелей” не існувало. Вважається, що такий порядковий номер до назви додали, тому що автор аромату Ернест Бо представив на суд замовниці 10 варіантів парфумів, вона обрала 5-й. Головною причиною, через яку назва “Шанель №5” відома у всьому світі, є революційний на той момент підхід до складання композиції. До цього моменту жіночі парфуми мали прості запахи, що складаються з аромату однієї квітки. Коко Шанель побажала складної комбінації та аромату, який вона сама визначила як “штучний” – тобто такий, якого немає у природі. Крім того, модельєрка організувала своїм духам оригінальну рекламну компанію. Перед тим як розпочати продаж парфуму, вона подарувала кілька флаконів подругам, яких зараз назвали б “світськими левицями”. Їхніми працями про аромат дізналися, й на нього ще до старту продажів розпочалося справжнє полювання.

5 травня 1961 року американський астронавт Алан Шепард став другою людиною, яка побувала в космосі.

Через рік після Юрія Гагаріна Шепард здійснив політ у космос на кораблі “Меркурій”, який вивела на балістичну траєкторію ракета “Редстоун 3”. Шепард перебував на орбіті 15 хвилин. На відміну від свого попередника, який не мав можливості керувати своїм кораблем, Шепард навіть здійснив успішне маневрування у невагомості. Цей політ у космос став першим, але не останнім для американського астронавта. У віці 47 років, будучи найстарішим астронавтом NASA, він здійснив політ на Місяць як командир “Аполлона-14”. То була третя успішна місячна експедиція США.

5 травня 2014 року в Україні створено добровольчий батальйон “Азов”. Його утворили в Бердянську, проте значну роль на етапах створення та становлення відіграли харків’яни – ті, хто протистояв “русской весне” в Харкові.

“З 60 добровольців, які відбили Харків у “руського мира” виріс цілий підрозділ професійних військових, які один за одним звільняли українські міста у 2014-15 роках”, – написав про ці події рік тому перший командир “Азова” Андрій Білецький.

На початку “Азов” був батальйоном патрульної служби міліції особливого призначення. На момент початку АТО таких підрозділів формували кілька, активно залучаючи до них добровольців. Їм проводили прискорений двотижневий курс підготовки. І майже з коліс нещодавні цивільні ставали на захист України. “Азовці” вступили у свої перші бої за Маріуполь із терористами так званої “ДНР” майже одразу після складання присяги. Восени 2014 року батальйон “Азов” розширили до полку, а потім перевели до складу Національної гвардії України. Разом з іншими підрозділами, які брали участь в АТО, а потім ООС “азовці” методично відстоювали український Донбас до повномасштабного вторгнення РФ. А після цього стали національними героями України. За обороною Маріуполя в умовах повного оточення та боями за “Азовсталь” спостерігала онлайн уся країна. На 86-й день оборони залишки гарнізону за наказом командування здалися в полон загарбникам. Найбільший обмін полонених захисників Маріуполя відбувся 21 вересня 2022 року. Тоді з полону повернули, зокрема, 108 воїнів “Азова” та трьох командирів: Дениса Прокопенка, Святослава Паламара та Олега Хоменка. Однак, згідно з умовами обміну, вони до кінця війни мають перебувати в Туреччині. Історія “Азова” проте продовжується. Підрозділи беруть участь у боях на півдні, а загін СЗГ “Азов – Харків” у складі Сил оборони звільняв Харківщину. Наразі окремий загін спецпризначення НГУ “Азов” став бригадою НГУ “Азов”. Набір до її лав триває у рамках “Гвардії наступу”.

Церковне свято 5 травня

5 травня християни вшановують пам’ять преподобного Феодора Сикеота, єпископа Анастасiупольського. Феодор був сином сільської блудниці. Підлітком пережив епідемію бубонної чуми – завдяки тому, що мати залишила його на порозі сільської церкви Іоанна Хрестителя. Одужавши, Феодор часто відвідував церкву святого Георгія, яка знаходилась поруч із його селом. У 14 років переселився до цієї церкви. Два роки провів у затворі в печері, яку власноруч викопав біля церкви. Мав дар зцілення. Коли звістка про подвиги юнака дійшли до Феодосія, єпископа Анастасіуполіса, той висвятив Феодора в диякони. Згодом Феодор став єпископом. Його вважали святим ще за життя. Під час правління імператора Маврикія Феодор передбачив смерть імператора та великі лиха, які загрожують світу. Вважається, що цим він передбачив війну Візантії з Персією. Також Феодор передбачив майбутню іконоборчу єресь. Помер святий у 613 році.

Народні прикмети

Ясна погода 5 травня – до хорошого врожаю.

Якщо день сонячний, але тюльпани закрилися, то скоро погода зіпсується.

Якщо бджоли відлітають далеко від вуликів – травень буде погожим.

Що не можна робити 5 травня

На можна ходити в ліс.

Жінкам не можна стригти волосся й нігті.