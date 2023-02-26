Сьогодні 26 лютого: яке свято та день в історії

26 лютого – День кримського спротиву російській окупації. Цього дня розстріляли організаторів Голодомору в Україні, а рік тому в Харкові створили Штаб оборони у ХОДА.

Свята та пам’ятні дати 26 лютого

26 лютого в Україні відзначають День кримського спротиву російській окупації.

26 лютого в історії

26 лютого 1815 року Наполеон втік з острова Ельба, де був у засланні після першого зречення престолу. Колишній імператор зміг довести свою феноменальну популярність, коли, висадившись неподалік Канн всього з тисячею солдатів, дійшов до Парижа вже з великою армією.

Наполеону здавались цілі гарнізони. Уже 20 березня імператор, що повернувся із заслання, в’їхав до Тюїльрі. Його друге керівництво Францією відоме як “Сто днів”. Цей період завершився розгромом армії Наполеона при Ватерлоо, повторним зреченням та засланням на острів Святої Єлени.

26 лютого 1939 року під час масових репресій у СРСР під гарячу руку розстріляли одних із головних організаторів Голодомору 1932-33 років в Україні – Павла Постишева, Станіслава Косіора та Власа Чубара. Косіор як перший секретар ЦК КП(б)У був безпосереднім організатором політики геноциду українського народу – не лише Голодомору, а й проведення русифікації, фабрикації численних політичних процесів та масового знищення творчої та наукової еліти (зокрема письменників та митців Розстріляного Відродження). Постишев обіймав посаду другого секретаря ЦК КП(б)У. А Чубар довгий час очолював Раду Народних Комісарів УРСР. 1932 року він відповідав за “хлібозаготівлі” на Дніпропетровщині.

26 лютого 1992 року Україна встановила дипломатичні відносини із Фінляндією.

26 лютого 2014 року в Сімферополі відбувся мітинг українців та кримських татар на підтримку територіальної цілісності України та проти проведення позачергової сесії Верховної Ради Криму. Напередодні перед учасниками проросійського мітингу виступив голова Верховної Ради АРК Володимир Константинов, який оголосив проведення позачергової сесії 26 лютого. Одразу з’явилися чутки, що на цю сесію винесуть питання про вихід Криму зі складу України. Саме це і спричинило масовий мітинг патріотично налаштованих жителів АРК. Через шість років, 2020-го, Володимир Зеленський підписав Указ про встановлення 26 лютого в Україні Дня опору окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя як щорічної пам’ятної дати.

26 лютого 2022 року в Україні був третій день повномасштабного вторгнення РФ. Цього дня на Київщині збили російський ІЛ-76 із десантом. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний назвав це помстою за Луганськ-2014. Також весь світ уранці облетіли кадри першого ракетного удару РФ по житловій багатоповерхівці в Києві – тоді ракета влучила по будинку на проспекті Лобановського, 6а.

Уже ввечері цього дня артилерійський снаряд зруйнував перший житловий будинок на Північній Салтівці – “приліт” припав по будинку на Бучми, 40а. Загинула жінка.

У ХОДА 26 лютого розгорнули Штаб оборони Харківщини.

Через відчинені задні ворота ХОДА у внутрішній двір сотнями заходили добровольці, які одразу приєднувалися до роботи на оборону регіону.

Люди наповнювали мішки піском, отримували автомати, а майбутній командир KRAKEN Костянтин Немічев закликав харків’ян словами: “Якщо ви хочете допомогти – робіть коктейлі Молотова – і зустрічайте ворожу техніку”.

Церковне свято 26 лютого

26 лютого християни вшановують пам’ять преподобних Мартиніана, Зої та Фотинії. Преподобний Мартиніан з 18 років оселився в пустелі, поблизу міста Кесарії Палестинської, де пробув у подвигах і безмовності 25 років. Мав дар зцілювати хвороби. Якось блудниця, на ім’я Зоя посперечалася зі знайомими, що спокусить святого Мартиніана. Вона прийшла до нього вночі під виглядом мандрівниці та попросилася переночувати, а коли він пустив жінку, та перевдяглася в дорогий одяг і почала спокушати подвижника. Тоді святий вийшов з келії, запалив багаття і став босими ногами на палаючі вугілля. Він казав при цьому собі: “Важко тобі, Мартиніане, терпіти цей тимчасовий вогонь, як же ти терпітимеш вічний вогонь, приготований тобі дияволом?” Жінка, вражена цим видовищем, покаялася і просила святого наставити її на шлях спасіння. За його вказівкою вона вирушила до Вифлеєму, до монастиря святої Павли, де у суворих подвигах прожила 12 років до самої смерті.

Мартиніан же відправився жити на безлюдний скелястий острів. Якось неподалік розбився корабель і хвилі викинули на берег дівчину, на ім’я Фотинія. Святий Мартиніан допоміг їй вибратися на острів, залишив їй хліб і воду, а сам кинувся в море та полив. Дельфіни винесли його на сушу. Фотинія провела на самоті на острові шість років (продукти надалі їй підвозив корабельник, який забезпечував Мартиніана), а потім померла. Мартиніан же жив мандрівником, помер у храмі в Афінах близько 422 року.

Народні прикмети

Сонячний день – до теплої весни.

Якщо птахи дзвінко співають, то рано потеплішає.

Морозна погода 26 лютого – до посушливого літа.

Що не можна робити 26 лютого

Жінкам заборонялося займатися рукоділлям – вишивати, шити, в’язати, прясти.

Не можна з’ясовувати стосунки.

Краще не робити великих покупок.