Сегодня 5 мая: какой праздник и день в истории

Сегодня – Пасха. 5 мая 2014 года в Украине создали добровольческий батальон «Азов». В 1961-м американец Алан Шепард стал вторым человеком, побывавшим в космосе. В 1921-м Коко Шанель представила «Шанель №5». В 1821-м умер Наполеон Бонапарт. А в 1789-м король Франции Людовик XVI созвал Генеральные штаты, что в итоге привело к революции.

Праздники и памятные даты 5 мая

5 мая в мире – Международный день борьбы за права людей с инвалидностью и Всемирный день гигиены рук.

Также отмечают: Международный день акушерки, День карикатуристов, Всемирный день легочной гипертонии, День распространения информации об апноэ во сне, Международный день принцесс, Всемирный день португальского языка, День всемирного наследия Африки.

5 мая в истории

5 мая 1789 года король Людовик XVI созвал во Франции Генеральные штаты, которые до этого не собирались с 1614 года. Он стремился пополнить казну, а вместо этого потерял голову в результате Великой Французской революции.

Решение созвать Генеральные штаты далось королю непросто. Он долго пытался найти общий язык с дворянством и парламентом, не привлекая три сословия. Причиной, побудившей короля к этой кипучей деятельности, стал финансовый кризис в государстве. Казну надо было срочно пополнить, а сделать это, не меняя налоговую нагрузку, было невозможно. В начале король созвал так называемое Собрание нотаблей (высокопоставленных дворян, духовных лиц и государственных чиновников). Оно собралось 22 февраля 1787 года.

Это также было «эксклюзивным» решением – последний раз нотаблей собирали в начале XVII века. После этого монархи Франции полностью обходились регистрацией своих эдиктов в качестве законов Парижским парламентом. Однако на тот момент парламент уже отказался поддержать программу финансовых реформ генерального контролера финансов Шарля Калонна. Краеугольным камнем стала попытка ввести поземельный налог, который должны платить, в том числе дворяне и духовенство. Парламент не рискнул пойти против этих двух сословий. Конечно, нотабли, которые сами были представителями дворянства и духовенства, также не поддержали реформу. Более того, они объявили самого Калонна главным виновником дефицита и добились его отставки.

Однако вопрос наполнения бюджета это, разумеется, не решило. Поземельный налог нотабли так и не утвердили, сославшись на свою неправомочность. В сущности, они оставили королю лишь один вариант – созвать Генеральные штаты. Он все же попытался обойтись без этого: созвал парламент в Версале, лично пришел на заседание и потребовал зарегистрировать свои эдикты. Парламент будто бы согласился, но, вернувшись на следующий день в Париж, отменил свои же решения как незаконные. Такая «игра в пинг-понг» короля с парламентом продолжалась более полугода. Людовик даже пытался вернуть старые практики и восстановить государственные органы, не существовавшие со времен Людовика IX (1200-х годов). Дело дошло до того, что парламент 3 мая 1788 года принес клятву не распускаться и издал манифест о своих правах. Король отправил гвардейцев, чтобы арестовать парламентариев, однако они просто вышли из зала между рядами солдат. Далее королевские эдикты пытались зарегистрировать в других местных парламентах, но те последовали примеру парижских коллег: отказывались или же регистрировали, а на следующий день объявляли регистрацию недействительной. В результате король не выдержал – 24 января 1789 года он издал королевский эдикт, которым созвал Генеральные штаты.

На этом собрании король обещал также рассмотреть жалобы своих подданных. Так что во время выборов депутатов люди еще и давали им «наказы» — о проблемах, которые необходимо решить. По традиции, в состав Генеральных штатов выбирали представителей трех сословий: Первого – духовенства, Второго – дворянства и Третьего – в него входили «все остальные» (буржуазия, ремесленники, купечество, часть крестьянства и т.п.). В состав Генеральных штатов избрали 1139 депутатов: 291 представляли Первое сословие, 270 – Второе, и 578 – Третье. Король рассчитывал на традиционный принцип голосования – по голосу от одного из сословий. То есть обычно все решали совместно дворяне и духовенство, имевшие большинство – два голоса против трех. Однако в этот раз все пошло не по сценарию.

Депутаты от Третьего сословия приехали на собрание, имея множество наказов своих избирателей. В большинстве своем они касались того, что сейчас называют «социальной справедливостью». Люди требовали равного налогообложения земель всех трех сословий, уничтожения феодальных прав сеньоров, отмены феодальных платежей и церковной десятины, права охотиться и рыбачить, что было доступно только для дворян и т.д. Были и правовые требования – например, о нормализации работы судов и свободе слова.

Еще не понимая, что его ожидает, король открывал 5 мая заседание Генеральных штатов уверенно. Он предостерег участников от «опасных нововведений» и почти прямым текстом объяснил, что единственное, что от них нужно – найти средства для казны. Однако с первого же рабочего дня, 6 мая, в Генеральных штатах разразился конфликт между сословиями. Депутаты Третьего состояния требовали совместных заседаний для проверки полномочий и отмены посословного порядка голосования. Споры по процедурным вопросам продолжались более месяца. Постепенно к депутатам Третьего сословия начали присоединяться отдельные представители дворянства и духовенства. 17 июня группа из более чем 500 депутатов, собравшаяся таким образом из трех сословий, провозгласила себя Национальным собранием. Они заявили, что представляют «не сословия, а народ». За несколько дней к этому собранию присоединилось духовенство. Король не придумал ничего лучше, чем закрыть на ремонт зал, где собиралось Национальное собрание. Тогда 20 июня они собрались в другом – Зале для игры в мяч и договорились не расходиться, пока не наработают конституцию.

Из этого зала их тоже постепенно выгнали, но депутаты нашли себе новое место – Собор святого Людовика. В конце концов король понял, что избавиться от Национального собрания путем «ремонта» не удастся. 23 июня он приказал депутатам двух сословий — духовенства и знати — в полном составе присоединиться к третьему сословию и провел со всеми «королевское заседание». В это время в Версале было полно военных, а король заявил депутатам, что отменяет все решения, принятые Национальным собранием, и не допустит ограничения своей власти или нарушения прав духовенства и дворянства. После этого он приказал депутатам разойтись. Уверенный, что вопрос исчерпан, Людовик покинул собрание. За ним последовала большая часть духовенства и дворянства. Но представители Третьего сословия остались. Когда же королевский церемониймейстер напомнил, что нужно покинуть зал, глава Национального собрания Жан Сильвен Байи произнес известную фразу: «Собравшейся нации не приказывают». Король приказал лейб-гвардии разогнать непослушных депутатов, но этому помешала оставшаяся в зале часть знатных дворян.

На следующий день большинство духовенства присоединились к Национальному собранию, еще за день «подтянулись» 47 депутатов от дворян. 27 июня король приказал присоединиться к ним остальным депутатам от дворянства и духовенства. Так произошло превращение Генеральных штатов в Национальное собрание. 9 июля оно официально объявило себя Учредительным национальным собранием, а главной задачей определило выработку конституции.

5 мая 1821 года на острове Святой Елены скончался первый французский император Наполеон Бонапарт. Подробнее.

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5 мая 2014 года в Украине создали добровольческий батальон «Азов». Подробнее.

Церковный праздник 5 мая

5 мая – Воскресение Христово, Пасха. Этот праздник занимает центральное место в ряде всех христианских праздников. Пасха – самый древний праздник христианской Церкви. Он установлен и праздновался уже в апостольское время. Древняя церковь под именем Пасхи объединяла два воспоминания – о страданиях и о Воскресении Христа. Поэтому празднованию посвящались дни, предшествовавшие Пасхе и следовавшие за ней. Для обозначения той и другой части праздника употреблялись особые названия – Пасха страданий и Пасха Воскресения. Первые из этих дней чествовались постом, вторые – торжественной радостью. Впоследствии эти дни получили названия Страстной и Светлой недель, предшествующей Пасхе и следующей за ней.

Народные приметы

Если 5 мая погода ясная, то в этом году будет хороший урожай.

Если день солнечный, но тюльпаны закрылись, скоро погода испортится.

Если кукушка громко кукует, скоро будет потепление и сухая погода.

Что нельзя делать 5 мая

На Пасху нельзя трудиться и работать на огороде, злословить и ссориться.

Также на Пасху нельзя посещать кладбища – для этого предусмотрены выходные, следующие за праздничными.