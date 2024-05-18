Где РФ может взять допсилы для атак на севере Харьковщины — аналитика Машовца

Если противник на Харьковском направлении, в частности на участке в районе города Волчанск, захочет продолжать попытки прорываться вглубь, то для этого ему потребуются дополнительные силы и средства. По оценке военного обозревателя группы «Информационное сопротивление» Константина Машовца, снимать войска с Купянского направления российское командование не будет, но может привлечь до двух-трех полков с Запорожского и/или Краматорского направлений.

Он констатировал, что войска РФ в районе города Волчанск пытаются продвинуться в двух местах. В направлении сел Бугроватка и Старица, а также вдоль правого берега реки Северский Донец оперируют подразделения 1-го мотострелкового полка 2-й мотострелковой дивизии, возможно при поддержке подразделений 47-й танковой дивизии 1-й танковой армии.

В северной части Волчанска передовые подразделения противника (вероятно из состава 138-й и 25-й отдельных мотострелковых бригад 6-й общевойсковой армии) пытаются не только закрепиться в районе мясокомбината, старого аэродрома и в паре кварталов южнее улиц Терешковой и Новоселовской, но и, по возможности, максимально глубоко продвинуться в сторону центра города.

“Противник резко нарастил интенсивность и объем своего огневого воздействия непосредственно по городу, пытаясь таким образом «расчистить» путь своим атакующим подразделениям и срывать любые контратакующие действия подразделений ВСУ, обороняющихся на этом направлении. Очевидно, что противнику «было бы легче», если ему удалось бы продвинуться через лесной массив западнее города по дирекции Гатище — Синельниково. И несколько таких попыток он предпринимал… Однако, похоже, что украинские войска пока достаточно уверенно удерживают свои позиции по реке Волчья южнее села Гатище и до самого стадиона агрегатного завода, поэтому противник вынужден действовать «учитывая» это, как в самом Волчанске, так и западнее него”, — пишет Машовец.

На участке вблизи села Липцы Харьковского района, продолжил аналитик, в течение нескольких последних суток российские войска не имели существенного продвижения, хотя по информации, требующей проверки, им удалось переместиться на километр западнее села Лукьянцы.

Машовец отмечает, что для продолжения, а тем более наращивания темпов и размаха наступательных действий на Харьковском направлении противнику необходимо в ближайшее время наладить планомерное обеспечение своих передовых подразделений, а также подтянуть тактические резервы, особенно бронетехнику.

“В настоящее время передовые подразделения ВСУ, судя по всему, достаточно успешно (конечно, в известной степени) срывают эти попытки. Опосредованным свидетельством этому может служить тот факт, что в течение последних двух суток подразделения 18-й мотострелковой дивизии и несколько штурмовых подразделений из состава 7-го отдельного мотострелкового полка 11-го армейского корпуса противника в направлении села Липцы имеют минимальные темпы продвижения. Если о таких, в данном случае, вообще, можно говорить”, — оценил ситуацию эксперт.

В ближайшее время, прогнозирует Машовец, войска РФ продолжат попытки «как можно глубже вклиниться» в городскую застройку Волчанска, а также свои активные действия западнее города вдоль обоих берегов реки Северский Донец.

“Я бы обратил особое внимание на район села Бугроватка. Если противнику удастся форсировать Северский Донец с запада на восток, в направлении на Прилипку и дальше на Синельниково и Кирпичное, то ситуация может оказать резко негативное влияние на ту тактическую группу ВСУ, которая сейчас ведет бои в Волчанске. В настоящее время вероятность этого невелика, ведь противнику надо, в таком случае, сначала подтянуть значительные свежие силы и средства из района Новой Таволжанки и Архангельского, где они сейчас сосредоточены — сначала в Огурцово, а затем в сторону Бугроватки”, — пояснил Машовец.

При этом он отметил, что любое дальнейшее развитие ситуации, связанное с острым желанием противника «куда-то наступать и прорываться», потребует от его командования ввода в бой дополнительных сил и средств. Аналитик продолжил рассуждать, откуда РФ могла бы быстро привлечь такие ресурсы. По личному допущению эксперта, противник мог бы перебросить на Харьковское направление:

— один-два мотострелковых полка с Запорожского направления (вероятно, 70-й или 71-й МСП из состава 42-й мотострелковой дивизии, или же часть 7-й или 76-й десантно-штурмовых дивизий, скорее всего, в таком же объеме);

— 54-й мотострелковый полк 3-го армейского корпуса с Краматорского направления, или же один-два полка из состава 98-й воздушно-десантной дивизии (скорее всего, 299-й парашютно-десантный полк).

“Возможны как комбинация из перечисленных мной сил и средств, так и использование только определенной части из них. Однако, вряд ли общий объем составит более двух-трех формирований уровня «полк». Да и то не факт, что все их штатные батальоны окажутся пригодными к этим действиям (т.е. боеспособными). Снятие чего-либо с Купянского направления, в свете крайних оценок развития ситуации на Харьковском направлении главнокомандующим ВСУ, вряд ли может быть схожим с указанным мной выше объемом. Ведь тогда смысл «прорыва к Белому Колодцу» (ну и дальше, в сторону Великого Бурлука), так сказать, «теряется», ибо наибольшего эффекта противник сможет попытаться достичь только при условии организации и проведения одновременных наступательных действий как на Купянском направлении, так и «через Волчанск на Белый Колодец», — подытожил Машовец.

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