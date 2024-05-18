Де РФ може взяти додаткові сили для атак на півночі Харківщини: аналіз Машовця

Якщо супротивник на Харківському напрямку, зокрема на ділянці в районі міста Вовчанськ, захоче продовжувати спроби прориватися вглиб, то йому для цього знадобляться додаткові сили та засоби. За оцінкою військового оглядача групи «Інформаційний спротив» Костянтина Машовця, знімати війська з Куп’янського напрямку російське командування не буде, але може залучити до двох-трьох полків із Запорізького та/або Краматорського напрямків.

Він констатував, що війська РФ у районі міста Вовчанськ намагаються просунутися у двох місцях. У напрямку сіл Бугруватка та Стариця, а також вздовж правого берега річки Сіверський Донець оперують підрозділи 1-го мотострілецького полку 2-ї мотострілецької дивізії, можливо за підтримки підрозділів 47-ї танкової дивізії 1-ї танкової армії.

У північній частині Вовчанська передові підрозділи супротивника (ймовірно зі складу 138-ї та 25-ї окремих мотострілецьких бригад 6-ї загальновійськової армії) намагаються не тільки закріпитися в районі м’ясокомбінату, старого аеродрому та в парі кварталів південніше вулиць Терешкової та Новоселівської, а й, за можливості, максимально глибоко просунутися у бік центру міста.

“Супротивник різко наростив інтенсивність та обсяг свого вогневого впливу безпосередньо по місту, намагаючись таким чином “розчистити” шлях своїм атакуючим підрозділам і зривати будь-які контратакуючі дії підрозділів ЗСУ, що обороняються на цьому напрямку. Очевидно, що супротивнику “було б легше”, якщо йому вдалося б просунутися через лісовий масив на захід від міста за дирекцією Гатище – Синельникове. І кілька таких спроб він робив… Проте, схоже, що українські війська поки що досить впевнено утримують свої позиції по річці Вовча на південь від села Гатище і до самого стадіону агрегатного заводу, тому супротивник змушений діяти “враховуючи” це як у самому Вовчанську, так і на захід нього”, – пише Машовець.

На ділянці поблизу села Липці Харківського району, продовжив аналітик, протягом кількох останніх діб російські війська не мали суттєвого просування, хоча за інформацією, яка потребує перевірки, їм вдалося переміститися на кілометр на захід від села Лук’янці.

Машовець зазначає, що для продовження, а тим більше нарощування темпів та розмаху наступальних дій на Харківському напрямку супротивнику необхідно найближчим часом налагодити планомірне забезпечення своїх передових підрозділів, а також підтягнути тактичні резерви, особливо бронетехніку.

“Наразі передові підрозділи ЗСУ, зважаючи на все, досить успішно (звісно, ​​певною мірою) зривають ці спроби. Опосередкованим свідченням цьому може бути той факт, що протягом останніх двох діб підрозділи 18-ї мотострілецької дивізії та кілька штурмових підрозділів зі складу 7-го окремого мотострілецького полку 11-го армійського корпусу супротивника у напрямку села Липці мають мінімальні темпи просування. Якщо про такі у цьому випадку взагалі можна говорити”, — оцінив ситуацію експерт.

Найближчим часом, прогнозує Машовець, війська РФ продовжать спроби “якнайглибше вклинитися” в міську забудову Вовчанська, а також свої активні дії на захід від міста вздовж обох берегів річки Сіверський Донець.

“Я звернув би особливу увагу на район села Бугруватка. Якщо супротивнику вдасться форсувати Сіверський Донець із заходу на схід, у напрямку на Приліпку і далі на Синельникове та Цегельне, то ситуація може вплинути на ту тактичну групу ЗСУ, яка зараз веде бої у Вовчанську. Зараз ймовірність цього невелика, адже супротивнику треба, в такому разі, спочатку підтягнути значні свіжі сили та засоби з району Нової Таволжанки та Архангельського, де вони зараз зосереджені – спочатку в Огірцеве, а потім у бік Бугруватки”, – пояснив Машовець.

При цьому він зазначив, що будь-який подальший розвиток ситуації, пов’язаний із гострим бажанням супротивника “кудись наступати та прориватися”, вимагатиме від його командування введення в бій додаткових сил та засобів. Аналітик продовжив розмірковувати, звідки РФ могла б швидко залучити такі ресурси. За особистим припущенням експерта, супротивник міг би перекинути на Харківський напрямок:

– один-два мотострілецькі полки із Запорізького напрямку (ймовірно, 70-й або 71-й МСП зі складу 42-ї мотострілецької дивізії, або ж частина 7-ї або 76-ї десантно-штурмових дивізій, швидше за все, в такому ж обсязі );

– 54-й мотострілецький полк 3-го армійського корпусу з Краматорського напрямку, або один-два полки зі складу 98-ї повітряно-десантної дивізії (швидше за все, 299-й парашутно-десантний полк).

“Можливі як комбінація з перелічених мною сил і засобів, так і використання лише певної їхньої частини. Проте навряд чи загальний обсяг складе понад два-три формування рівня “полк”. Та й то не факт, що всі їхні штатні батальйони виявляться придатними для цих дій (тобто боєздатними). Зняття чогось із Куп’янського напрямку, у світлі крайніх оцінок розвитку ситуації на Харківському напрямку головнокомандувачем ЗСУ, навряд чи може бути схожим із зазначеним мною обсягом. Адже тоді сенс “прориву до Білого Колодязя” (ну і далі, у бік Великого Бурлука), так би мовити, “втрачається”, бо найбільшого ефекту супротивник зможе спробувати досягти лише за умови організації та проведення одночасних наступальних дій як на Куп’янському напрямку, так і “через Вовчанськ на Білий Колодязь”, – підсумував Машовець.