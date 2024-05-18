Машовець висміяв планування російського командування на півночі Харківщини
Російське командування, починаючи наступальні дії у прикордонні Харківщини, сподівалося відтягнути на цей напрямок українські резерви, натомість супротивник сам змушений перекидати туди власні резерви з інших напрямів, пише у фейсбуці військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець.
“Ги-ги… Генерал Лапин – “злой гений российской армии“, – так почав свою публікацію Машовець, коментуючи стратегію колишнього начальника Головного штабу сухопутних військ Олександра Лапіна, 15 травня призначеного головою Ленінградського військового округу.
За даними аналітика, зараз РФ змушена тягнути на північ Харківщини власні резерви з інших напрямків, зокрема Краматорського та Куп’янського.
“Аби просто “закрепиться на окраине Волчанска” чи “прорваться в Липцы”.… Російське командування, схоже, вирішило пограти у заздалегідь програшну гру під назвою “мы знаем, что вы знаете, но мы не знаем – про что вы ещё знаете”. Перший раз бачу, щоб планування та організація ведення бойових дій (й звісно, практичне застосування військ) відбувалося на основі конспірології», – пише Машовець.
Докладніший огляд аналітик обіцяє трохи пізніше.
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- Категорії: Політика, Суспільство, Харків; Теги: Машовець, рф, север, фронт, Харків, Харьковское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Травня 2024 в 09:29;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російське командування, починаючи наступальні дії у прикордонні Харківщини, сподівалося відтягнути на цей напрямок українські резерви, натомість супротивник сам змушений перекидати туди власні резерви з інших напрямів, пише у фейсбуці військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець".