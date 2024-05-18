Машовец высмеял планирование российского командования на севере Харьковщины

Российское командование, начиная наступательные действия в приграничье Харьковщины, надеялось оттянуть на это направление украинские резервы, однако на деле противник сам вынужден перебрасывать туда собственные резервы с других направлений, пишет в Facebook военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец.

«Ги-ги… Генерал Лапин — «злой гений российской армии»», — так начал свою публикацию Машовец, комментируя стратегию бывшего начальника Главного штаба сухопутных войск Александра Лапина, 15 мая назначенного главой Ленинградского военного округа.

По данным аналитика, сейчас РФ вынуждена тянуть на север Харьковщины собственные резервы с других направлений, в частности Краматорского и Купянского.

«Чтобы просто «закрепиться на окраине Волчанска» или «прорваться в Липцы»…. Российское командование, похоже, решило поиграть в заранее проигрышную игру под названием «мы знаем, что вы знаете, но мы не знаем — о чем вы еще знаете». Первый раз вижу, чтобы планирование и организация ведения боевых действий (и, конечно, практическое применение войск) происходило на основе конспирологии», — пишет Машовец.

Более подробный обзор аналитик обещает чуть позже.

Читайте также: ISW оценил линию фронта и слова Путина об отсутствии планов захватить Харьков