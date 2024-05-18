ISW оценил линию фронта и слова Путина об отсутствии планов захватить Харьков
Заявление Путина о том, что наступление РФ в приграничье Харьковщины имеет целью создание «буферной зоны» для защиты российских территорий от украинских ударов, подтверждает предыдущие оценки американского Института изучения войны (ISW).
Так аналитики прокомментировали сделанное накануне Путиным заявление, что у российских сил якобы нет ближайших планов по захвату Харькова.
Также ISW проанализировал заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинские силы стабилизировали фронт на севере Харьковщины и что российские войска дошли только до первой из трех линий обороны.
Данные Зеленского о максимальной глубине продвижения военных РФ в 10 километров согласуется с оценкой ISW продвижения России под Липцами.
“Российские войска, вероятно, отдадут предпочтение выравниванию фронта на севере Харьковской области на этой глубине, а не более глубоким проникновениям”, — пишут аналитики.
При этом в Институте предполагают, что войска РФ смогут растянуть украинские силы вдоль широкого фронта и сосредоточить их в районе госграницы, даже несмотря на то, что темп российских наступательных операций на севере Харьковской области замедляется.
ISW продолжает считать, что операции РФ вдоль госграницы с Харьковщиной, скорее всего, преследуют стратегическую цель — привлечь и закрепить украинские силы на этой оси, чтобы обеспечить наступление в других районах восточной Украины. Старшие военные командиры НАТО подтвердили предыдущие оценки аналитиков о том, что российские силы не имеют достаточных сил для достижения «стратегического прорыва» в Украине.
Институт не подтверждает заявления РФ о продвижении вблизи села Липцы Харьковского района и города Волчанск — 17 мая изменений линии фронта не наблюдалось.
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- Категории: Мир, Общество, Политика, Украина, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, волчанск, институт изучения войны, липцы, фронт, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 18 мая 2024 в 07:57;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Заявление Путина о том, что наступление РФ в приграничье Харьковщины имеет целью создание «буферной зоны» для защиты российских территорий от украинских ударов, подтверждает предыдущие оценки американского Института изучения войны (ISW)".