Путин заявил, что, якобы, планов захватить Харьков «на сегодня нет» — росСМИ

Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин, ордер на арест которого издал Международный уголовный суд, высказался по поводу планов на Харьков.

«Что касается (захвата – ред.) Харькова, таких планов на сегодняшний день нет», — ответил Путин во время пресс-конференции по итогам визита в Китай, сообщает российское издание «РИА-Новости».

При этом диктатор заявил, что в Харьковской области «российские военные имеют успех и ежедневно двигают строго по плану». На прямой вопрос российских журналистов, о каком именно плане идет речь, Путин ответил так: «Я не знаю, что говорил глава Украинского государства, знаю, что в итоге это их вина, того, что происходит. Вся власть в Киеве источником своего происхождения имеет государственный переворот. Во-вторых, запустивший госпереворот западные спонсоры создали условия для перехода тлеющего конфликта в конфликт вооруженный. Это они в этом виноваты».

Диктатор также сказал, мол, Россия вынуждена создавать так называемую санитарную зону из-за обстрелов в Белгороде. Именно так в итоге Путин объяснил действия российских военных в Харьковской области.

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Отметим, 16 марта 2022 года, в 21-й по счету день полномасштабной войны против Украины, Путин утверждал, что «несмотря на появление российских войск у Киева и других регионов», РФ не намерена оккупировать Украину, передавало издание «Медуза».