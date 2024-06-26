Очередной этап эвакуации: Синегубов об увеличении «серой зоны» на Харьковщине

Враг постоянно обстреливает Купянское направление. Для ударов использует РСЗО и КАБы, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.

«Пытается уничтожать транспорт инфраструктуру, и даже бьет fpv-дронами по мирному населению. Анализировали сегодня населенные пункты, которые находятся максимально близко к линии фронта. Потому, что там увеличивается «серая зона». Это территория, где идут активные боевые действия. И рассматривали очередной этап эвакуации, в том числе детей, семей с детьми, маломобильных людей. Этот вопрос мы будем решать на ближайшем заседании Совета обороны и области», – сказал Синегубов.

На Липцевском на Волчанском направлениях ситуация стабильная, добавил Синегубов.

«Да, враг пытается прорывать оборону наших военных. Пытается предпринимать попытки двигаться вглубь территории Харьковской области, однако несет потери. И это основная задача наших военных – держать оборону и наносить максимальное поражение. В самом Волчанске линия фронта стабилизирована несколько недель по реке Волчья. Враг пытается небольшими группами форсировать ее, однако несет постоянные потери», — добавил глава ХОВА.