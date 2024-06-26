Черговий етап евакуації: Синєгубов про збільшення «сірої зони» на Харківщині

Ворог постійно обстрілює Куп’янський напрямок. Для ударів використовує РСЗВ та КАБи, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Намагається нищити транспорту інфраструктуру, і навіть б’є fpv-дронами по мирному населенню. Аналізували сьогодні ті населені пункти, які знаходяться максимально близько до лінії фронту. Бо, оскільки там збільшується «сіра зона». Це та територія, де ведуть активні бойові дії. І розглядали черговий етап евакуації в тому числі дітей, сімей з дітьми, маломобільних людей. Це питання ми будемо вирішувати на найближчому засідання Ради оборони та області», – сказав Синєгубов.

На Липцівському на Вовчанському напрямках ситуація – стабільна, додав Синєгубов.

«Так, ворог намагається проривати оборону наших військових. Намагається робити спроби рухатись вглиб території Харківської області, однак несе втрати. І це основне завдання наших військових – тримати оборону і наносити максимального ураження. У самому Вовчанську лінія фронту стабілізована кілька тижнів по річці Вовча. Ворог намагається невеликими групами форсувати її, однак несе постійні втрати», – додав голова ХОВА.