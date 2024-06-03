«Харків не зможе спати спокійно» – Коваленко про дозвіл бити по території РФ
Як вплине на Харків та область можливість бійців ЗСУ використовувати західну зброю по території РФ, розповів в етері нацмарафону військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко.
«Тут треба бути чесним, Харків не зможе спати спокійно, поки не закінчиться війна. І навіть після закінчення війни також є ризики, що деякий час, на жаль, спокою харків’янам не буде. Це стосується не тільки Харкова, це стосується майже всієї прикордонної смуги. Це і про Суми йдеться, і про інші села та населені пункти, які знаходяться в прикордонні», – сказав Коваленко.
Дозвіл використовувати західну зброю по території РФ дозволить зменшити рівень терору та відсунути російські підрозділи від кордону, вважає оглядач.
«Навіть скажімо так, Путін неодноразово з початку 2024 року говорив про те, що вони зацікавлені в якійсь там санітарній зоні. Зараз Путін зробив все, щоб така санітарна зона з’явилася на території РФ. І цей дозвіл він якраз і є тим елементом, який дозволить нам створити демілітаризовану буферну зону на території РФ вглиб на 50 км. Питання тільки в одному, щоб на створення цієї демілітаризованої зони вистачало ресурсів, інструментарію. Наприклад артсистем, боєкомплектів до них. А от саме використання ефективне по російських підрозділах, ну це Сили оборони України вже забезпечать», – зазначив Коваленко.
Читайте також: Сили оборони почали працювати західною зброєю по РФ, це дає плоди – Ахіллес
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: бить, западное, зона, коваленко, оружие, рф, санитарная, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: ««Харків не зможе спати спокійно» – Коваленко про дозвіл бити по території РФ»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 3 Червня 2024 в 13:28;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як вплине на Харків та область можливість бійців ЗСУ використовувати західну зброю по території РФ, розповів в етері нацмарафону військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко.".