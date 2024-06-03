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«Харків не зможе спати спокійно» – Коваленко про дозвіл бити по території РФ

Суспільство 13:28   03.06.2024
Вікторія Яковенко
«Харків не зможе спати спокійно» – Коваленко про дозвіл бити по території РФ

Як вплине на Харків та область можливість бійців ЗСУ використовувати західну зброю по території РФ, розповів в етері нацмарафону військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко.

«Тут треба бути чесним, Харків не зможе спати спокійно, поки не закінчиться війна. І навіть після закінчення війни також є ризики, що деякий час, на жаль, спокою харків’янам не буде. Це стосується не тільки Харкова, це стосується майже всієї прикордонної смуги. Це і про Суми йдеться, і про інші села та населені пункти, які знаходяться в прикордонні», – сказав Коваленко.

Дозвіл використовувати західну зброю по території РФ дозволить зменшити рівень терору та відсунути російські підрозділи від кордону, вважає оглядач.

«Навіть скажімо так, Путін неодноразово з початку 2024 року говорив про те, що вони зацікавлені в якійсь там санітарній зоні. Зараз Путін зробив все, щоб така санітарна зона з’явилася на території РФ. І цей дозвіл він якраз і є тим елементом, який дозволить нам створити демілітаризовану буферну зону на території РФ вглиб на 50 км. Питання тільки в одному, щоб на створення цієї демілітаризованої зони вистачало ресурсів, інструментарію. Наприклад артсистем, боєкомплектів до них. А от саме використання ефективне по російських підрозділах, ну це Сили оборони України вже забезпечать», – зазначив Коваленко.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Червня 2024 в 13:28;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як вплине на Харків та область можливість бійців ЗСУ використовувати західну зброю по території РФ, розповів в етері нацмарафону військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко.".