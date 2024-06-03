Харьков не сможет спать спокойно — аналитик о разрешении бить по территории РФ

Как повлияет на Харьков и область возможность бойцов ВСУ использовать западное оружие по территории РФ, рассказал в эфире нацмарафона военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

«Здесь надо быть честным, Харьков не сможет спать спокойно, пока не закончится война. И даже после окончания войны также есть риски, что некоторое время, к сожалению, покоя харьковчанам не будет. Это касается не только Харькова, это касается почти всей приграничной полосы. Это и о Суммах идет речь, и о других селах и населенных пунктах, которые находятся в приграничье», — сказал Коваленко.

Разрешение использовать западное оружие по территории РФ позволит снизить уровень террора и отодвинуть российские подразделения от границы, считает обозреватель.

«Даже скажем так, Путин неоднократно с начала 2024 года говорил о том, что они заинтересованы в какой-нибудь санитарной зоне. Сейчас Путин сделал все, чтобы подобная санитарная зона появилась на территории РФ. И это разрешение как раз и является тем элементом, который позволит нам сделать демилитаризованную буферную зону на территории РФ вглубь на 50 км. Вопрос только в одном, чтобы на создание этой демилитаризованной зоны хватало ресурсов, инструментария. К примеру артсистем, боекомплектов к ним. А вот само использование эффективно по российским подразделам, ну это Силы обороны Украины уже обеспечат», — отметил Коваленко.