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Харьков не сможет спать спокойно — аналитик о разрешении бить по территории РФ

Общество 13:28   03.06.2024
Виктория Яковенко
Харьков не сможет спать спокойно — аналитик о разрешении бить по территории РФ

Как повлияет на Харьков и область возможность бойцов ВСУ использовать западное оружие по территории РФ, рассказал в эфире нацмарафона военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

«Здесь надо быть честным, Харьков не сможет спать спокойно, пока не закончится война. И даже после окончания войны также есть риски, что некоторое время, к сожалению, покоя харьковчанам не будет. Это касается не только Харькова, это касается почти всей приграничной полосы. Это и о Суммах идет речь, и о других селах и населенных пунктах, которые находятся в приграничье», — сказал Коваленко.

Разрешение использовать западное оружие по территории РФ позволит снизить уровень террора и отодвинуть российские подразделения от границы, считает обозреватель.

«Даже скажем так, Путин неоднократно с начала 2024 года говорил о том, что они заинтересованы в какой-нибудь санитарной зоне. Сейчас Путин сделал все, чтобы подобная санитарная зона появилась на территории РФ. И это разрешение как раз и является тем элементом, который позволит нам сделать демилитаризованную буферную зону на территории РФ вглубь на 50 км. Вопрос только в одном, чтобы на создание этой демилитаризованной зоны хватало ресурсов, инструментария. К примеру артсистем, боекомплектов к ним. А вот само использование эффективно по российским подразделам, ну это Силы обороны Украины уже обеспечат», — отметил Коваленко.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 3 июня 2024 в 13:28;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как повлияет на Харьков и область возможность бойцов ВСУ использовать западное оружие по территории РФ, рассказал в эфире нацмарафона военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.".