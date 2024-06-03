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Силы обороны начали работать западным оружием по РФ, это дает плоды — Ахиллес

Происшествия 08:22   03.06.2024
Оксана Горун
Силы обороны начали работать западным оружием по РФ, это дает плоды — Ахиллес Скриншот

Командир батальона «Ахиллес» 92-й ОШБр Юрий Федоренко в эфире нацмарафона заявил, что оккупанты уже пересматривают то, как им следует действовать по отношению к Харьковщине — с учетом новых возможностей ВСУ бить западным оружием по территории РФ.

«В связи с дачей разрешения на применение всей номенклатуры вооружения по территории РФ – именно там, где противник держит свои резервы, где накапливает легкобронированную и бронированную технику, откуда производит поражение, в частности города Харькова, за счет установок С -300 и С-400, где противник имеет огромное количество различных средств радиоэлектронной борьбы, радиоэлектронной разведки, ПВО… Силы обороны начали работать, и это дает свои первые плоды. Противник объективно сейчас находится в состоянии, когда они пересматривают необходимость, как следует действовать в дальнейшем по отношению к возможности оккупации Харьковской области. Поскольку в связи с комплексной работой Сил обороны с применением огневых средств противник на текущий момент несет достаточно существенные потери во всем – и в живой силе, и в технике, и в средствах», — сказал Федоренко.

По его словам, за последнюю неделю Силы обороны стабилизировали ситуацию на сложных участках фронта в Харьковской области.

«Если говорим, Стрелечья – Глубокое – ситуация стабилизирована в полной мере. Силы обороны ведут работу по улучшению своего положения. А это значит, что выбивают противника с занимаемых им позиций. Плюс дополнительно ведется системная работа по уничтожению резервов противника, а также легкобронированной и бронированной техники, других средств, которыми противник пытается действовать, в частности, и на территории РФ, подтягивая свои резервы, а также оказывая огневое влияние на наши позиции. Если говорить о Волчанске, то ситуация несколько сложнее. Идут уличные бои, но опять-таки Силы обороны смогли сделать так, что противник дальнейших успехов не имеет», — пояснил командир батальона «Ахиллес».

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Он также отметил, что средства для поражения россиян, поступающие в рамках пакета военной помощи от США, постепенно накапливаются.

«Наши пушки уже сегодня стали стрелять гораздо больше, потому что логистика уже срабатывает и боеприпасов объективно у Сил обороны стало больше. Но максимальное накопление, максимальная концентрация произойдет примерно через полтора месяца, когда мы сможем осуществлять максимально мощное огневое воздействие по противнику», — спрогнозировал Федоренко.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 3 июня 2024 в 08:22;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командир батальона «Ахиллес» 92-й ОШБр Юрий Федоренко в эфире нацмарафона заявил, что оккупанты уже пересматривают то, как им следует действовать по отношению к Харьковщине — с учетом новых возможностей ВСУ бить западным оружием по территории РФ".