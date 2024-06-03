ISW оценил, смогут ли ВСУ защитить Харьков от КАБов с разрешением бить по РФ

Институт изучения войны (ISW) прокомментировал более раннее заявление президента Зеленского о том, что два комплекса «Patriot» не позволят россиянам захватить Харьков, а также сообщил об ударах, которые уже нанесли по территории РФ за 2-3 июня.

«Предоставление западных систем противовоздушной обороны и снятие западных ограничений на способность Украины наносить удары по военным объектам на территории России с помощью предоставленного Западом оружия по-прежнему имеют решающее значение для Украины в отражении российских планирующих бомбовых и ракетных ударов по Харькову. Десяток западных стран недавно частично или полностью сняли ограничения на использование Украиной предоставленного Западом оружия для нанесения ударов по военным объектам на территории России. Эти изменения в политике позволят украинским силам использовать предоставленные Западом системы для нанесения ударов по российским огневым позициям и плацдармам в приграничных районах и воздушном пространстве России. Украинские официальные лица сообщили, что в феврале 2024 года украинские силы сбили несколько российских военных самолетов, многие из которых наносили удары планирующими бомбами в направлении Авдеевки. Способность украинских сил сбивать российские военные самолеты в прифронтовой зоне указывает на то, что украинские силы, вероятно, смогут воспроизвести тот же эффект как с украинскими, так и с западными системами для защиты северной части Харьковской области и города Харькова от ударов российских планирующих бомб, выпущенных из российского воздушного пространства», — прокомментировали аналитики ISW.

Они также отметили, что два комплекса ПВО «Patriot», которые ранее просил для защиты Харькова президент Украины Владимир Зеленский, без разрешения сбивать самолеты в воздушном пространстве РФ «имели бы ограниченную эффективность в защите от российских авиаударов».

В Институте изучения войны также проинформировали: российские источники уже сообщили о двух ударах по военным объектам в Белгородской и Курской областях. Так, по данным так называемых «военных блогеров» РФ, удар пришелся по колонне российской техники в Курской области — примерно в 5 км от границы. Также и российские официальные лица, и военные блогеры заявили об ударе украинским РСЗО по Шебекино в Белгородской области (также примерно в 5 км от границы). По заявлениям россиян, от этого удара погиб заместитель главы Корочанского района Игорь Нечипоренко и получили ранения несколько глав районов и поселков.

«В другом аккаунте X из открытого источника со ссылкой на фотографии и изображения говорится, что украинские войска нанесли удар по российской базе снабжения в промышленном районе Шебекино. На момент написания настоящего отчета украинские официальные лица не прокомментировали эти удары, и ISW не может независимо подтвердить системы, использованные в этих ударах, или цели этих ударов. ISW не обнаружил никаких доказательств того, что украинские силы использовали в этих ударах оружие, предоставленное Западом», — прокомментировали аналитики.

О происходящем на линии фронта на Харьковщине в сводке ISW сообщили кратко: у армии РФ есть незначительное продвижение на полях к северу и востоку от Старицы, которого они добились во время механизированного штурма населенного пункта. В то же время даже российские так называемые «военкоры» уже признают, что бои на севере от Харькова приобретают позиционный характер.