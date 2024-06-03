Взрывы были слышны в Харькове: Синегубов сообщил, куда ударили ракеты ночью
Фото: Вадим Беликов
После полуночи армия РФ атаковала ракетами Змиевскую громаду, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Оккупанты после полуночи нанесли массированные ракетные удары по Змиевской громаде — по меньшей мере пять. В результате произошли попадания на территорию комплекса отдыха, погиб один гражданский мужчина, данные устанавливаются. Ранения получили двое гражданских — мужчина и женщина. Повреждены дома базы отдыха», — сообщил Синегубов.
Напомним, после полуночи в отдельных районах Харькова слышали взрывы. Следом начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщал, что враг запускает ракеты.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Змиев, новости Харькова, ракетная атака, синегубов;
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- • Дата публикации материала: 3 июня 2024 в 07:14;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После полуночи армия РФ атаковала ракетами Змиевскую громаду, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов".