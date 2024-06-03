Взрывы были слышны в Харькове: Синегубов сообщил, куда ударили ракеты ночью

После полуночи армия РФ атаковала ракетами Змиевскую громаду, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Оккупанты после полуночи нанесли массированные ракетные удары по Змиевской громаде — по меньшей мере пять. В результате произошли попадания на территорию комплекса отдыха, погиб один гражданский мужчина, данные устанавливаются. Ранения получили двое гражданских — мужчина и женщина. Повреждены дома базы отдыха», — сообщил Синегубов.

Напомним, после полуночи в отдельных районах Харькова слышали взрывы. Следом начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщал, что враг запускает ракеты.