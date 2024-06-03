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Вибухи було чути в Харкові: Синєгубов повідомив, куди вдарили ракети вночі

Події 07:14   03.06.2024
Оксана Горун
Вибухи було чути в Харкові: Синєгубов повідомив, куди вдарили ракети вночі Фото: Вадим Беликов

Після опівночі армія РФ атакувала ракетами Зміївську громаду, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Окупанти після півночі завдали масованих ракетних ударів по Зміївській громаді – щонайменше пʼять. У результаті сталися влучання на територію відпочинкового комплексу, загинув один цивільний чоловік, дані встановлюються. Поранення отримали двоє цивільних – чоловік та жінка. Пошкодженні будинки бази відпочинку“, – повідомив Синєгубов.

Нагадаємо, після опівночі в окремих районах Харкова чули вибухи. Услід начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомляв, що ворог запускає ракети.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Червня 2024 в 07:14;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Після опівночі армія РФ атакувала ракетами Зміївську громаду, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов".