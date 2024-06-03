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Головні новини Харкова 3 червня: як минула ніч

Події 07:00   03.06.2024
Оксана Горун
Головні новини Харкова 3 червня: як минула ніч Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:00

Тривоги вночі були через ракети та КАБи

Ніч у Харкові та області знову супроводжувалася повітряними тривогами. Після відбою о 22:51 тривогу відновили о 23:35. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попередив про ризик ударів КАБами.

Після опівночі він повторив попередження. У цей момент в окремих районах Харкова чули вибухи – ймовірно, за містом. Слідом Мельник уточнив, що ворог запускає ракети.

Відбій дали о 04:17, але вже о 04:25 тривогу відновили. Черговий відбій пролунав о 05:22. Станом на 07:00 ранку він є актуальним. Тривоги в Харкові немає, але вона триває у Липцівській та Вовчанській громадах, де точаться бої.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Червня 2024 в 07:00;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".