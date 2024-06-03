Головні новини Харкова 3 червня: як минула ніч

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07:00

Тривоги вночі були через ракети та КАБи

Ніч у Харкові та області знову супроводжувалася повітряними тривогами. Після відбою о 22:51 тривогу відновили о 23:35. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попередив про ризик ударів КАБами.

Після опівночі він повторив попередження. У цей момент в окремих районах Харкова чули вибухи – ймовірно, за містом. Слідом Мельник уточнив, що ворог запускає ракети.

Відбій дали о 04:17, але вже о 04:25 тривогу відновили. Черговий відбій пролунав о 05:22. Станом на 07:00 ранку він є актуальним. Тривоги в Харкові немає, але вона триває у Липцівській та Вовчанській громадах, де точаться бої.