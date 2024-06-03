Інтенсивність боїв дещо впала – речник ОТУВ «Харків» про ситуацію на фронті

Речник оперативно-тактичного угруповання військ «Харків» Юрій Повх в етері нацмарафону повідомив про поточну ситуацію на Харківщині.

«Кількість бойових зіткнень на Харківському напрямку дещо зменшилась, за останню добу ворог не проводив атакувальних дій, але відбулося чотири бойових зіткнення. Інтенсивність боїв дещо впала, але ворог продовжує артилерійські обстріли наших позицій, за останню добу він здійснив 19 авіаударів та 275 артобстрілів. Також здійснив сім ударів дронів-камікадзе. Наша відповідь здійснила 649 вогневих завдань по позиціях ворога, у результаті чого ворог втратив пораненими та вбитими близько 130 осіб», – зазначив Повх.

На Вовчанському напрямку ворог постійно здійснює ротацію своїх підрозділів, оскільки несе втрати, додав Повх.

«Відтак, він залучає свої резерви з 44-го армійського корпусу та підрозділів повітряно-десантних військ. Це ситуація за останню добу. Я наголошую, що йдеться не про цілий армійський корпус, а лише про підрозділ, який йому належить», – заявили в ОТУВ «Харків».