Интенсивность боев несколько спала – спикер ОТГВ «Харьков» о ситуации

Пресс-секретарь оперативно-тактической группировки войск «Харьков» Юрий Повх в эфире нацмарафона сообщил о текущей ситуации в Харьковской области.

«Количество боевых столкновений на Харьковском направлении несколько уменьшилось, за последние сутки враг не проводил атакующих действий, но произошло четыре боевых столкновения. Интенсивность боев несколько спала, но враг продолжает артиллерийские обстрелы наших позиций, за последние сутки он совершил 19 авиаударов и 275 артобстрелов. Также нанес семь ударов дронов-камикадзе. Наш ответ осуществил 649 огневых задач по позициям врага, в результате чего враг потерял ранеными и убитыми около 130 человек», — отметил Повх.

На Волчанском направлении враг постоянно ротирует свои подразделения, поскольку несет потери, добавил Повх.

«Следовательно, он привлекает свои резервы из 44-го армейского корпуса и подразделений воздушно-десантных войск. Это ситуация за последние сутки. Я подчеркиваю, что речь идет не о целом армейском корпусе, а лишь о принадлежащем ему подразделении», — заявили в ОТГВ «Харьков».