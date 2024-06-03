Без штурмов на Харьковском направлении, на Купянском – одна атака: ГШ на 10:30

С начала суток на Харьковском направлении штурмов не было, сообщили в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 10:30.

За прошедшие сутки общие потери оккупантов в этом направлении составили: 130 человек, из них 59 – безвозвратные, и 40 единиц вооружений и военной техники. Уничтожены три танка, ББМ, одна артсистема, 14 БпЛА, 12 автомобилей, три единицы спецтехники. Повреждены – один танк, две артсистемы, два автомобиля и одна единица специальной техники. Кроме того, поражены три склада с боеприпасами, один состав ГСМ и 12 блиндажей оккупантов.

Противник наносил авиационных ударов в районах населенных пунктов Старица, Белый Колодец, Волчанск, Ивановка, Старый Салтов, Волчанские Хутора, Ветеринарное, Шестаково, Зеленое, Нескучное, Пятихатки.

На Купянском направлении идет вражеская атака в районе Невского. Ситуация напряженная.