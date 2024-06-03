Без штурмів на Харківському напрямку, на Куп’янському – йде атака: ГШ на 10:30

З початку доби на Харківському напрямку штурмів не було, повідомили у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 10:30.

За минулу добу загальні втрати окупантів на цьому напрямку склали: 130 осіб, із них 59 – безповоротні, та 40 одиниць озброєнь і військової техніки. Знищені три танки, ББМ, одна артсистема, 14 БпЛА, 12 автомобілів, три одиниці спецтехніки. Пошкоджені – один танк, дві артсистеми, два автомобілі та одна одиниця спеціальної техніки. Крім того, уражено три склади з боєприпасами, один склад ПММ та 12 бліндажів окупантів.

Противник завдавав авіаційних ударів у районах населених пунктів Стариця, Білий Колодязь, Вовчанськ, Іванівка, Старий Салтів, Вовчанські Хутори, Ветеринарне, Шестакове, Зелене, Нескучне, П’ятихатки.

На Куп’янському напрямку триває ворожа атака в районі Невського. Ситуація напружена.