У Харкові колишнього співробітника внутрішніх військ підозрюють у роботі на РФ

За версією слідства чоловік, який сам раніше служив в одному із розформованих підрозділів внутрішніх військ, шпигував для росіян за ЗСУ у Харкові.

“У результаті спецоперації в обласному центрі затримано російського інформатора, який шпигував за підрозділами Збройних Сил України. Зловмисником виявився колишній співробітник місцевого підрозділу розформованих внутрішніх військ. У квітні цього року окупанти дистанційно залучили його до співпраці як ідеологічного прихильника рашизму“, – повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

У листуванні, що опубліковане СБУ, харків’янин жалкує про те, що “наш контакт не состоялся год назад”.

За інформацією СБУ, чоловік намагався з’ясувати, де дислокуються мобільні вогневі групи ППО, які захищають Харків, а також шукав місця можливого базування спецпідрозділу ГУР МО “Кракен”. У пошуках цілей для росіян харків’янин пішки обходив місто. Він використовував передане ворогом обладнання – монокуляр із високою кратністю наближення та мінівідеокамеру.

А вдома наносив добуті дані на гугл-мапи та відбирав відео для звітів загарбникам.

“Розвідінформація потрібна була рашистам для підготовки нових серій ракетно-бомбових ударів по Харкову”, – наголосив Абдула.

Підозрюваного затримали вдома. Як з’ясували, увагу на нього росіяни звернули через його антиукраїнські коментарі в телеграм-каналах. У харків’янина під час обшуку вилучили мобільний, обладнання та носії інформації. У тому числі ті, що містили листування із “замовниками”.

Чоловіку повідомили про підозру в поширенні інформації про ЗСУ, за це йому загрожує вісім років позбавлення волі. Нині він у СІЗО. Також провели додаткові заходи для убезпечення пунктів базування українських військ.