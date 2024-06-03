В Харькове бывшего сотрудника внутренних войск подозревают в работе на РФ
По версии следствия мужчина, который сам раньше служил в одном из расформированных подразделений внутренних войск, шпионил для россиян за ВСУ в Харькове.
«В результате спецоперации в областном центре задержан российский информатор, который шпионил за подразделениями Вооруженных сил Украины. Злоумышленником оказался бывший сотрудник местного подразделения расформированных внутренних войск. В апреле этого года оккупанты дистанционно привлекли его к сотрудничеству как идеологического сторонника рашизма», — сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
В переписке, опубликованной СБУ, харьковчанин сожалеет о том, что «наш контакт не состоялся год назад».
По информации СБУ, мужчина пытался выяснить, где дислоцируются мобильные огневые группы ПВО, защищающие Харьков, а также — искал места возможного базирования спецподразделения ГУР МО «Kraken». В поисках целей для россиян харьковчанин пешком обходил город. Он использовал переданное врагом оборудование — монокуляр с высокой кратностью приближения и мини-видеокамеру.
А дома наносил добытые данные на Google-карты и отбирал видео для отчета захватчикам.
«Развединформация потребовалась рашистам для подготовки новых серий ракетно-бомбовых ударов по Харькову», — подчеркнул Абдула.
Подозреваемого задержали дома. Как выяснили, внимание на него россияне обратили из-за его антиукраинских комментариев в telegram-каналах. У харьковчанина во время обыска изъяли мобильный, оборудование и носители информации. В том числе — содержащие переписку с «заказчиками».
Мужчине сообщили о подозрении в распространении информации о ВСУ, за это ему грозит восемь лет лишения свободы. Сейчас он в СИЗО. Также провели дополнительные мероприятия, чтобы обезопасить пункты базирования украинских войск.
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- • Дата публикации материала: 3 июня 2024 в 10:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По версии следствия мужчина, который сам раньше служил в одном из расформированных подразделений внутренних войск, шпионил для россиян за ВСУ в Харькове".