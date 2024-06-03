+31,4 градуса: вчорашня спека у Харкові побила рекорд 1962 року

У Харкові вчора, 2 червня, зафіксували новий температурний рекорд – максимальна температура повітря становила +31,4 градуса тепла.

Попередній максимум температури цього дня фіксували у 1962 році і становила вона +31,2 градуса, повідомили у Регіональному центрі по гідрометеорології.