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+31,4 градуса: вчорашня спека у Харкові побила рекорд 1962 року

Погода 14:08   03.06.2024
Вікторія Яковенко
+31,4 градуса: вчорашня спека у Харкові побила рекорд 1962 року

У Харкові вчора, 2 червня, зафіксували новий температурний рекорд – максимальна температура повітря становила +31,4 градуса тепла.

Попередній максимум температури цього дня фіксували у 1962 році і становила вона +31,2 градуса, повідомили у Регіональному центрі по гідрометеорології.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Червня 2024 в 14:08;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові вчора, 2 червня, зафіксували новий температурний рекорд – максимальна температура повітря становила +31,4 градуса тепла.".