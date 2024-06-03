+31,4 градуса: вчерашняя жара в Харькове побила рекорд 1962 года

В Харькове вчера, 2 июня, зафиксировали новый температурный рекорд – максимальная температура воздуха составила +31,4 градуса тепла.

Предыдущий максимум температуры в этот день фиксировали в 1962 году и составляла она +31,2 градуса, сообщили в Региональном центре по гидрометеорологии.