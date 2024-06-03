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+31,4 градуса: вчерашняя жара в Харькове побила рекорд 1962 года

Погода 14:08   03.06.2024
Виктория Яковенко
+31,4 градуса: вчерашняя жара в Харькове побила рекорд 1962 года

В Харькове вчера, 2 июня, зафиксировали новый температурный рекорд – максимальная температура воздуха составила +31,4 градуса тепла.

Предыдущий максимум температуры в этот день фиксировали в 1962 году и составляла она +31,2 градуса, сообщили в Региональном центре по гидрометеорологии.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 3 июня 2024 в 14:08;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове вчера, 2 июня, зафиксировали новый температурный рекорд – максимальная температура воздуха составила +31,4 градуса тепла.".