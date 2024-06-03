+31,4 градуса: вчерашняя жара в Харькове побила рекорд 1962 года
В Харькове вчера, 2 июня, зафиксировали новый температурный рекорд – максимальная температура воздуха составила +31,4 градуса тепла.
Предыдущий максимум температуры в этот день фиксировали в 1962 году и составляла она +31,2 градуса, сообщили в Региональном центре по гидрометеорологии.
Читайте также: Сегодня 3 июня: какой праздник и день в истории
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Погода, Харьков; Теги: градус, жара, рекорд, температура, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «+31,4 градуса: вчерашняя жара в Харькове побила рекорд 1962 года»; из категории Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 3 июня 2024 в 14:08;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове вчера, 2 июня, зафиксировали новый температурный рекорд – максимальная температура воздуха составила +31,4 градуса тепла.".