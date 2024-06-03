Сегодня 3 июня: какой праздник и день в истории

3 июня 1527 года произошел большой пожар во Львове, который уничтожил почти всю готическую застройку города. В 1571-м войска крымского хана захватили и полностью сожгли Москву. В 1940-м в этот день немцы впервые бомбили Париж. 3 июня – день рождения президента Украинской Национальной Рады ЗУНР Евгения Петрушевича и выдающегося украинского кобзаря и бандуриста Федора Холодного.

Праздники и памятные даты 3 июня

3 июня в мире – Всемирный день велосипеда, Всемирный день людей с деформацией стопы.

Также отмечают: Международный день сидра, День рождения парашюта.

3 июня в истории

3 июня 1527 года в 19:00 начался Большой пожар во Львове. Почти вся готическая застройка города была полностью уничтожена. Подробнее.

3 июня 1571 года войска крымского хана Девлет Герая захватили и полностью сожгли Москву. Подробнее.

3 июня 1814 года родился выдающийся украинский кобзарь и бандурист Федор Гриценко (Федор Холодный). Подробнее.

3 июня 1863 года родился Евгений Петрушевич — будущий видный деятель Западноукраинской Народной Республики (ЗУНР). Подробнее.

3 июня 1940 года немцы впервые бомбили Париж. Это произошло уже после обхода через Арденны главного рубежа обороны французов – линии Мажино и экстренной и непревзойденной эвакуации остатков британского и французского войск из Дюнкерка. В столице Франции уже и без бомбардировки царил хаос – по крайней мере, во властной верхушке. Премьер-министр страны Поль Рейно 17 мая 1940 года назначил своим заместителем 84-летнего маршала Филиппа Петена – героя Первой мировой войны, а в будущем – антигероя Второй мировой. 18 мая Рейно уволил главнокомандующего Вооруженными силами Франции Мориса Гамелена и заменил его на 73-летнего Максима Вейгана. И Петен, и Вейган не верили в возможность победить немцев и искали, как лучше сдаться Гитлеру (в дальнейшем Петен основал и возглавил коллаборационистский режим Виши, а Вейган был при нем «министром национальной обороны»).

По сути, эти новые руководители и так уже готовили Париж к сдаче. Но немцы решили завершить поражение Франции быстро и показательно. Люфтваффе получило приказ уничтожить французские ВВС, а также логистику и объекты промышленности. В атаку на Париж бросили пять авиакорпусов – 1100 самолетов. У французов же для прикрытия столицы было всего 120 истребителей (из них в воздух поднялись в результате только 80). Однако благодаря своевременному предупреждению о планах врага, предоставленному союзникам британской разведкой, добиться стратегических целей немцы не смогли. Бомбы ударили по 28 железнодорожным путям и центрам сортировочных станций – повреждения были незначительны, железная дорога вернулась к работе в полном объеме за сутки. Что касается ВВС, то Люфтваффе удалось уничтожить всего 20 французских самолетов на земле и сбить 15 самолетов в воздухе (французские летчики сбили 10 немецких самолетов). Шесть из шестнадцати аэродромов получили серьезные повреждения, но за 48 часов все возобновили работу. Также незначительные повреждения получили 15 заводов. При этом немцы «в лучших традициях Конашенкова» заявили о «потрясающем успехе»: 75 уничтоженных французских самолетах в воздухе и 400 — на земле, а также разрушении многочисленных объектов промышленности врага. Что немцам, к сожалению, удалось, это убить множество французов – погибли 254 человека, 652 получили ранения.

Церковный праздник 3 июня

3 июня чтят память мучеников Лукиллиана, Клавдия, Ипатия, Павла, Дионисия и Павлы, девы. Лукиллиан был языческим жрецом при римском императоре Аврелиане. В старости он убедился в ложности языческой религии и поверил в Христа. Под влиянием его проповеди многие язычники стали обращаться в христианство. На Лукиллиана донесли градоначальнику Никомедии Сильвану. Тот стал принуждать старца вернуться к служению идолам. За отказ святому Лукиллиану разбили челюсти, били палками и повесили вниз головой, а затем заключили в тюрьму. В тюрьме он встретил четырех отроков – Клавдия, Ипатия, Павла и Дионисия. Святой Лукиллиан убеждал их твердо стоять за веру, не бояться мучений и смерти. Через некоторое время их всех бросили в раскаленную печь, но дождь погасил пламя. Мученики остались невредимыми. Правитель приговорил их к смертной казни, отправив для исполнения приговора в Византию. Отрокам отрубили головы мечом. Лукиллиана же многочисленными гвоздями прибили к кресту. Святая дева Павла была свидетельницей этой пытки. Позже ее схватили и бросили в печь, но она осталась невредимой. Тогда ее отправили в Византию, где отрубили голову.

Народные приметы

Если в лесу появились первые сыроежки, то скоро вырастут и белые грибы.

Если видно круги вокруг Луны, то в ближайшие дни будет пасмурная и прохладная погода.

Если идет дождь, то декабрь этого года будет снежным.

Если утром на траве много росы, июнь будет мокрым.

Что нельзя делать 3 июня

Девушкам не рекомендуется заплетать волосы.

Женщинам нельзя ссориться и спорить даже по пустякам.

Нельзя ничего поднимать с земли.