Главные новости Харькова 3 июня: как прошла ночь
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:00
Тревоги ночью были из-за ракет и КАБов
Ночь в Харькове и области вновь сопровождалась воздушными тревогами. После отбоя в 22:51 тревогу возобновили в 23:35. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупредил о риске ударов КАБами.
После полуночи он повторил предупреждение. В этот момент в отдельных районах Харькова слышали взрывы — вероятно, за городом. Следом Мельник уточнил, что враг запускает ракеты.
Отбой дали в 04:17, но уже в 04:25 тревогу возобновили. Очередной отбой прозвучал в 05:22. По состоянию на 07:00 утра он актуален. Тревоги в Харькове нет, но она продолжается в Липцевской и Волчанской громаде, где идут бои.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Мельник, новости Харькова, ночь, тревога;
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- • Дата публикации материала: 3 июня 2024 в 07:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".