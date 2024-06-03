Главные новости Харькова 3 июня: как прошла ночь

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07:00

Тревоги ночью были из-за ракет и КАБов

Ночь в Харькове и области вновь сопровождалась воздушными тревогами. После отбоя в 22:51 тревогу возобновили в 23:35. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупредил о риске ударов КАБами.

После полуночи он повторил предупреждение. В этот момент в отдельных районах Харькова слышали взрывы — вероятно, за городом. Следом Мельник уточнил, что враг запускает ракеты.

Отбой дали в 04:17, но уже в 04:25 тревогу возобновили. Очередной отбой прозвучал в 05:22. По состоянию на 07:00 утра он актуален. Тревоги в Харькове нет, но она продолжается в Липцевской и Волчанской громаде, где идут бои.